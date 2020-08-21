МИНЗДРАВ ОСУЩЕСТВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОСТАВКУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, Министерство здравоохранения Абхазии осуществило дополнительную поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения на общую сумму 3 817 400 рублей. В списке 20 концентраторов кислорода (5 и 10 литровые), маски лицевые дыхательные (СиПАП-маски) – 17 штук, 5 насосов инфузионных шприцевых, 30 увлажнителей с ротаметром, 100 наборов для катетеризации центральных вен, 6300 зондов для взятия мазков, транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков (100 мл) – 15 штук.