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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ ОСУЩЕСТВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОСТАВКУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Новости Вторник, 01 сентября 2020 10:21
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МИНЗДРАВ ОСУЩЕСТВИЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПОСТАВКУ МЕДОБОРУДОВАНИЯ И ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, Министерство здравоохранения Абхазии осуществило дополнительную поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения на общую сумму 3 817 400 рублей. В списке 20 концентраторов кислорода (5 и 10 литровые), маски лицевые дыхательные (СиПАП-маски) – 17 штук, 5 насосов инфузионных шприцевых, 30 увлажнителей с ротаметром, 100 наборов для катетеризации центральных вен, 6300 зондов для взятия мазков, транспортная среда для хранения и транспортировки респираторных мазков (100 мл) – 15 штук.

 

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Груз, в основной своей части, будет передан в ЦРБ Гудаутского района (госпиталь для лечения пациентов с СОVID-19), а также в другие лечебно-профилактические учреждения Республики.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 01 сентября 2020 10:42

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