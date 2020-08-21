ЛЮДМИЛА СКОРИК ПРИЗВАЛА ГРАЖДАН ОТВЕТСТВЕННЕЕ ПОДХОДИТЬ К РЕКОМЕНДУЕМЫМ МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РОСТА ЧИСЛА ИНФИЦИРОВАННЫХ.

Сухум. 8 сентября 2020. Абхазия-Информ. Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик рассказала о том, как развивается ситуация с распространением короновируса в столице, о работе бактериологической лаборатории и призвала граждан ответственнее подходить к рекомендуемым мерам безопасности, чтобы избежать дальнейшего роста числа инфицированных. Об этом Абхазия-Информ в пресс-службае Министерства здравоохранения РА.

«Родственники не понимают значимость и необходимость ограничительных мероприятий. Если мы выдаем тело умершего от коронавирусной инфекции человека, не надо устраивать пышные похороны и длительные поминки. Родственники, которые контактировали с покойным, могут сами быть носителями инфекции. Мы должны остановиться сейчас. Так начинались вспышки в Дагестане, в Карачаево-Черкесии. Если каждый житель не будет соблюдать необходимые требования, ситуация будет ухудшаться», - сказала главный санитарный врач.

Она в очередной раз напомнила о столь необходимых, но зачастую пренебрегаемых людьми мерах безопасности. Не ходить на массовые мероприятия, носить маски в местах массового скопления граждан, соблюдать дистанцию и дезинфицировать руки, в случае необходимости, оставаться на карантине 14 дней.

«Мы хотим остановить вспышки. На данный момент эпидситуация в республике очень серьезная. С начала проникновения COVID - 19 в Абхазию, 516 человек выявлено.

Мы всеми силами пытаемся заглушить вспышки, которые возникают в разных местах, но они появляются только из-за того, что мы продолжаем нарушать необходимые меры. Если человек контактировал с заболевшим, необходимо оставаться дома», - подчеркнула она и привела цифры.

По городу Сухум выявлено 379 заболевших, в Гагре - 41, в Гудауте - 59, в Очамчирском районе - 24, в Гульрипше - 10 и в Ткуарчале 3 заболевших.

«В Ткуарчале не было зафиксировано случаев. Он был чистым городом. Один случай был завозной, люди не пошли на самоизоляцию, и инфекция стала распространятся. Поэтому только от каждого из нас зависит, каким образом мы остановим данное заболевание», - сказала Скорик.

Говоря о тестировании на короновирусную инфекция, главный саритарный врач отметила, что ПЦР диагностика проводится по симптоматике.

«ПЦР диагностика служит для выявления больных, а не для подтверждения того, что в данный период времени человек здоров. Наша единственная лаборатория работает на полную мощность, и тесты проводятся практически круглосуточно. У нас достаточно тест систем, но невозможно протестировать всех желающих. Возможности лаборатории ограничены работой нашего оборудования. Прошу соблюдать все требования, которые действительно остановят это заболевание в республике и не дадут выбить из рабочего графика единственную лабораторию на всю республику», - подчеркнула Людмила Скорик.