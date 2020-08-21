ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУС ПОДТВЕРЖДЕН У 38 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 11 сентября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки выявлено 38 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили Абхазия-Информ в Оперативном штабе по защите населения от коронавируса.
За сутки тестирование на инфекцию прошли 273 человека. В Гудаутской больнице находится 58 человек, из них 55 подтвержденных на ковид, в тяжелом состоянии находится 5 человек, средняя степень тяжести у 12 пациентов. Из больницы выписан один человек.
Общее число выявленных на 11 сентября 610 человек. 165 выздоровели.
6 человек умерли.
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