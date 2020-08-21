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Абхазия Информ

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ» БУДЕТ ПОДДЕРЖАН МИНКУЛЬТОМ И СУХУМСКОЙ МЭРИЕЙ

Новости Пятница, 11 сентября 2020 22:30
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ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ» БУДЕТ ПОДДЕРЖАН МИНКУЛЬТОМ И СУХУМСКОЙ МЭРИЕЙ

Сухум 11 сентября 2020. Абхазия – Информ. Первый фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщины» прошел в Сухуме под эгидой Торгово-промышленной палаты Абхазии. Мероприятие посетило много людей.

В Сухуме, как и по всей Абхазии, немало талантливых женщин, которые помимо своей основной профессиональной деятельности, серьезно увлекаются прикладным творчеством, создавая эксклюзивные вещицы. Для кого-то эта работа становиться не просто хобби, но и ремеслом.

Местные мастерицы расположились в тени деревьев парка Свободы, выставив свои работы на обозрение всем желающим. Рукодельницы представили: вязанные игрушки, декоративные изделия из натуральных тканей и ниток, различные сумки, изделия декора, эксклюзивные куклы, картины и другие разнообразные стильные изделия.

Посетители фестиваля могли не просто посмотреть чудесные творения горожан и приобрести особо понравившиеся, но и попробовать сделать подобные вещи своими руками на мастер-классах. Наступление темноты не помешало мероприятию, везде развешены гирлянды из лампочек, играла живая музыка. Несмотря на повседневные проблемы людей и ежедневные сводки о коронавирусе, в парке мастериц царили красота и праздничное настроение. До начала мероприятия организаторы ТПП РА обратились в соцсетях с просьбой к посетителям фестиваля учитывать коронавирусную ситуацию и соблюдать меры предосторожности, придерживаться дистанции и пользоваться масками.

Нельзя не вспомнить о том, что сам парк Свободы преобразился по инициативе и усилиям первого президента ТПП РА Геннадия Гагулия (1948-2018). Благоустройство парка началось 2014 года. По сей день этот проект патронирует коллектив ТПП. Сотрудники Палаты проводили несколько субботников, обновляли дорожки,заменяли электроосвещение и сделали многое другое. ТПП инициировало также создание фонда по сбору средств на благоустройство сквера.

Сегодняшнее мероприятие ТПП посетили министр культуры РА Гудиса Агрба, глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба и другие.

Гудиса Агрба поздравил организаторов, участников и гостей фестиваля. Министр культуры подчеркнул в своем приветствии, что готов поддерживать подобные проекты.

Глава города Беслан Эшба также приветствовал всех, кто организовал этот праздник труда и красоты. Он выразил уважение и признательность организаторам и участницам фестиваля народно-художественных промыслов и ремесел «Руками женщин».

«Я смотрю на некоторые работы, они напрямую указывают на нашу культуру, наш быт, и даже уходят немного в историю. Это залог того, что завтра будет шире, завтра больше женщин будут вовлечены в процесс. Для нас это очень важно. Хочу поздравить организаторов и поблагодарить участниц за то, что устроили такой прекрасный праздник.», - отметил Беслан Эшба.

Мер столицы заверит организаторов и участников фестиваля в своей поддержке такого рода интересных мероприятий.

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Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 11 сентября 2020 22:35

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