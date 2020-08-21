ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУХУМ О СИТУАЦИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

Сухум. 12 сентября 2020. Абхазия-Информ . Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба считает, что в сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции населению нужно воздержаться от проведения свадеб и других пышных торжеств. Об этом Эшба сказал в прямом эфире Абхазского телевидения, посвященной проблемам эпидемиологической ситуации в стране, сообщает https://apsadgil.info/news/ .

По информации мера столицы в Сухуме на 11 сентября зафиксировано 210 человек заболевших COVID-19, 150 человек находится на самоизоляции. «В основном, члены семей заболевших. 6 летальных исходов тоже приходится на столицу», - отметил он.

С учетом осложнения ситуации городские власти продолжают дезинфекцию общественного транспорта, автобусов, троллейбусов. Дезинфекция проводится на Центральном рынке, на вещевом рынке. Дезинфекция проводится там, где есть «влияние» Даминистрации. Городские власти выработали определенные рекомендации.

«Наверное, будем просить на ближайшем заседании Координационного штаба снова принять часть ограничений по кафе, ресторанам, магазинам, и другим учреждениям, где могут быть массовые скопления людей. Это не касается культурных мероприятий, их можно проводить по-разному, не организовывать скопление, держать дистанцию, чтобы никого не заразить или самому не заболеть», - сказал в эфире Беслан Эшба.

По его мнению, из-за ограничений предпринимательской активности населения в определенный период, уровень жизни пошел на спад и бизнес понес потери.

«Мы это ощущаем на налоговых платежах, которые поступают в республиканский бюджет, в городские бюджеты, мониторим ситуацию. Мы видим, что активность населения спала, и тоже понимаем, почему. Покупательская способность упала, потому что у людей денег стало меньше. И если подводить весь этот разговор к тому, что нужно вводить серьезные ограничения, то активность еще больше упадет, и значит, падают доходы населения, значит, мы начинаем еще больше катиться вниз. Поэтому та определенная грань, которую нужно выбрать правительству, руководству, администрациям, она очень тонкая. С одной стороны - сохранить население, вводить ограничения максимально безболезненно для общей массы людей, и в тот же момент не допускать массового роста заболевания. Конечно, если мы получим ситуацию, максимально ухудшающуюся - на эти вопросы ответят медики, эпидемиологи, - только тогда можно сказать: стоп, все останавливаем, закрываем границы, и т.д. Но пока, как говорят эксперты, ситуация подконтрольная», - отметил мэр Сухума.

Эшба обратил внимание на то, что осень – период свадеб. Он предложил обратиться к людям с предложением воздержаться от проведения свадеб в таких условиях. «Нельзя сравнивать свадьбу с посещением ресторана. Когда мы разрешили работать кафе и ресторанам, у нас нигде не было вспышки. Такое состояние дел было почти полтора месяца. В ресторанах и кафе была определенная схема рассадки, обслуживающий персонал ходил в перчатках, постоянно работали дезинфицирующими средствами. На свадьбе этого не сделать. Если есть такая возможность, надо отложить их проведение. Жизнь не изменится, если мы перенесем свадьбы», - сказал мэр.

Начальник Управления образования Администрации г. Сухум Астанда Таркил сообщила в прямом эфире Абхазского ТВ о 10 заболевших коронавирусом педагогах сухумских школ. 20 учителей и 60 учеников находятся на самоизоляции. По словам Таркил, во всех школах проводится тщательная влажная уборка классов, сокращено время проведения уроков до 35 минут, продлены перемены до 10 – 20 минут, а в классах по 20 учеников. В некоторых школах организованы две смены. Комментируя факты заражения Таркил пояснила, если в классе заболел ребенок, то на самоизоляцию уходит только весь класс, а школу на карантин не закрывают.