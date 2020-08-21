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Абхазия Информ

МИНЗДРАВ: НА 13 СЕНТЯБРЯ ВЫЯВЛЕНО 16 ЧЕЛОВЕК С КОРОНОВИРУСОМ, 11 БОЛЬНЫХ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ

Новости Воскресенье, 13 сентября 2020 18:34
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Сухум. 13 сентября 2020. Абхазия-Информ. За сутки выявлено 16 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили Абхазия-Информ в Оперативном штабе по защите населения от коронавируса.

За сутки тестирование прошли 150 человека. В Гудаутской больнице находится 64 человек, из них 61 подтвержденных на ковид, в тяжелом состоянии находится 11 человек, средняя степень тяжести у 18 пациентов. Из больницы выписано 2 человек.Одного пациента вывезли за пределы Абхазии.

На самоизоляции находится 14 выздоровевших человек.

Общее число выявленных на 13 сентября 656 человек. 186 выздоровели.

6 летальных случаев.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 13 сентября 2020 18:38

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