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Абхазия Информ

МЧС РА: ЗА СУТКИ ТРИ ВОЗГОРАНИЯ В ОЧАМЧИРСКОМ РАЙОНЕ И В Г.СУХУМ.

Новости Воскресенье, 13 сентября 2020 18:58
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МЧС РА: ЗА СУТКИ ТРИ ВОЗГОРАНИЯ В ОЧАМЧИРСКОМ РАЙОНЕ И В Г.СУХУМ.

Сухум. 13 сентября 2020. Абхазия-Информ. В селе Члоу Очамчырского района в результате пожара сгорел двухэтажный жилой дом

семьи Харчилава. По информации пресс-службы МЧС Абхазии, сообщение об этом поступило в 08:40. К сожалению, из-за запоздалого сообщения пока прибыли пожарные сгорели все деревянные конструкции с кровлей и находящееся в доме имущество. В тушении пожара принимало участие одно отделение ПСЧ по охране Очамчырского района. В районе села Тамыш Очамчырского района, на 147 километре автотрассы Псоу-Ингур произошло возгорание автомобиля Audi. Сотрудники пожарного отделения смогли оперативно выехать на место происшествия и потушить загоревшуюся иномарку Автомобиль сгорел частично, никто не пострадал. 

Жаркий день был и у сухумского пожарного подразделения. Огнеборцы экстренно тушили траву, загоревшуюся в районе Республиканского стадиона.

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