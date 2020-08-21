МЧС РА: ЗА СУТКИ ТРИ ВОЗГОРАНИЯ В ОЧАМЧИРСКОМ РАЙОНЕ И В Г.СУХУМ.

Сухум. 13 сентября 2020. Абхазия-Информ . В селе Члоу Очамчырского района в результате пожара сгорел двухэтажный жилой дом

К сожалению, из-за запоздалого сообщения пока прибыли пожарные сгорели все деревянные конструкции с кровлей и находящееся в доме имущество. В тушении пожара принимало участие одно отделение ПСЧ по охране Очамчырского района.

В районе села Тамыш Очамчырского района, на 147 километре автотрассы Псоу-Ингур произошло возгорание автомобиля Audi. Сотрудники пожарного отделения смогли оперативно выехать на место происшествия и потушить загоревшуюся иномарку Автомобиль сгорел частично, никто не пострадал.

семьи Харчилава. По информации пресс-службы МЧС Абхазии, сообщение об этом поступило в 08:40.

Жаркий день был и у сухумского пожарного подразделения. Огнеборцы экстренно тушили траву, загоревшуюся в районе Республиканского стадиона.