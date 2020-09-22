ЗА СУТКИ В ГУДАУТСКОМ КОВИД-ГОСПИТАЛЕ УМЕРЛО ТРОЕ ГРАЖДАН

На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 137 пациентов, у 112 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. После лечения выписано 13 человек.

За прошедшие сутки протестировано на наличие коронавирусной инфекции 288 человек, у 95 из них диагноз COVID-19 подтвердился.

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать жителей Абхазии. Ситуация на 8 октября следующая.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2071 человек. Из них 811 выздоровели, 19 летальных случаев.

7 октября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка, 1947 года рождения, поступившая на лечение 1 октября с признаками двусторонней полисегментарной пневмонии. У нее были тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Из-за ухудшения состояния пациентки, она была переведена в реанимационное отделение и подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на проводимую терапию, 7 октября женщина скончалась.

Также, 7 октября в ковидном госпитале скончалась пациентка 67 лет. Она поступила в госпиталь 2 октября с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимую объемную терапию, ее состояние ухудшилось и 7 октября она умерла. У женщины были сопутствующие соматические заболевания.

В тот же день, в Гудаутском госпитале умер еще один пациент, 1938 года рождения, поступивший на лечение 21 сентября с признаками небольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, 7 октября пациент умер. У него былиа сопутствующая болезнь сердца, гипертония и нарушения сердечного ритма.

Всего, в Гудаутский госпиталь 7 октября было доставлено 18 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.