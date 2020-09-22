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Абхазия Информ

ЗА СУТКИ В ГУДАУТСКОМ КОВИД-ГОСПИТАЛЕ УМЕРЛО ТРОЕ ГРАЖДАН

Новости Четверг, 08 октября 2020 18:41
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ЗА СУТКИ В ГУДАУТСКОМ КОВИД-ГОСПИТАЛЕ УМЕРЛО ТРОЕ ГРАЖДАН

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать жителей Абхазии.  Ситуация на 8 октября следующая.

За прошедшие сутки протестировано на наличие коронавирусной инфекции 288  человек, у 95 из них диагноз COVID-19 подтвердился. 

На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 137 пациентов, у 112 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести.  После лечения выписано 13 человек. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2071 человек. Из них 811 выздоровели, 19 летальных случаев.

7 октября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка, 1947 года рождения, поступившая  на лечение 1 октября с признаками двусторонней полисегментарной пневмонии. У нее были тяжелые сопутствующие соматические заболевания. Из-за ухудшения состояния пациентки, она была переведена в реанимационное отделение и подключена к аппарату ИВЛ.  Несмотря на проводимую терапию, 7 октября женщина  скончалась.

Также, 7 октября в ковидном госпитале скончалась пациентка 67 лет. Она поступила в госпиталь 2 октября с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимую объемную терапию, ее состояние ухудшилось и 7 октября она умерла. У женщины были сопутствующие соматические заболевания.

В тот же день, в Гудаутском госпитале умер еще один пациент, 1938 года рождения, поступивший на лечение 21 сентября с признаками небольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Несмотря на проводимое  интенсивное лечение,  7 октября пациент умер.  У него былиа сопутствующая болезнь сердца, гипертония и  нарушения сердечного ритма.  

Всего, в Гудаутский госпиталь 7 октября было доставлено 18 человек.     

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Четверг, 08 октября 2020 18:47

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