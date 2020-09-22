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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ И НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Среда, 14 октября 2020 13:18
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ БОЕПРИПАСОВ И НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов и наркотического вещества в отношении жителя г. Сухум Адлейба Геннадия Эдуардовича 1981 г.р.

В результате проведенных оперативных мероприятий по месту жительства гражданина Адлейба, сотрудниками управления уголовного розыска и СОБР МВД совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска столичного управления внутренних дел, обнаружены и изъяты патроны для пистолета, а так же наркотическое вещество «марихуана».

Расследование проводит отдел дознания МВД Абхазии. Геннадий Адлейба заключен под домашний арест.

 Кража в Гудауте

Возбуждено уголовное дело по факту кражи чужого имущества в отношении жителя с. Отхара Гезердава Ахры Владимировича 1974 г.р.

Разбив стекло припаркованного у центрального парка в г. Гудаута автомобиля, Гезердава похитил личные вещи заявителя. Преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска ОВД Гудаутского района, ущерб потерпевшему возмещен. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 155 УК РА в отношении Ахры Гезердава, проводит группа дознания ОВД Гудаутского района.

Незаконное хранение наркотического вещества

Незаконно хранимое в крупном размере наркотическое вещество изъято у временно проживающего в поселке Агудзера гражданина Жердева Станислава Ивановича 1959 г.р.

Сотрудники уголовного розыска Гулрыпшского районного отдела внутренних дел в ходе реализации оперативной информации провели обследование жилища гражданина Жердева, в результате чего обнаружили и изъяли наркотическое вещество «марихуана». На момент задержания Станислав Жердев и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом.

В отношении последнего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 223 УК РА. Расследование проводит следственная группа ОВД Гулрыпшского района.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 14 октября 2020 13:34

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