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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ ВВЕЗЕННАЯ В АБХАЗИЮ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Новости Среда, 14 октября 2020 18:15
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ВЫЯВЛЕНА ПРОДУКЦИЯ ВВЕЗЕННАЯ В АБХАЗИЮ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия проведены оперативно-профилактические мероприятия в результате которых, на территории одного из торговых объектов в Сухуме обнаружена косметическая продукция в количестве 361 единицы, ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

Также в результате проведенных мероприятий в одном из торговых объектов обнаружены цветы, фурнитура для оформления цветов и мягкие игрушки в количестве 429 единиц, ввезенные на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

Материалы по обеим административным правонарушениям переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 14 октября 2020 18:17

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