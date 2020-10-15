Сухум. 17 октября 2020. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» было досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации. В результате проведения таможенного досмотра была выявлена алкогольная продукция и вода с грузинской маркировкой.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.