ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СУХУМЕ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНО НА ТРИ ДНЯ

Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. С 4 ноября троллейбусное движение в Сухуме по всем направлениям будет приостановлено на три дня, сообщил директор МУП «Троллейбусное управление Администрации г. Сухум» Тимур Амичба. Это связано с тем, что по улице Абазинской будут снимать троллейбусные линии, а затем перебрасывать их на улицу Аидгылара.

Ранее на этой улице были установлены опоры контактных сетей троллейбусов.