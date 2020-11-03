ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СУХУМЕ БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНО НА ТРИ ДНЯ
Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. С 4 ноября троллейбусное движение в Сухуме по всем направлениям будет приостановлено на три дня, сообщил директор МУП «Троллейбусное управление Администрации г. Сухум» Тимур Амичба. Это связано с тем, что по улице Абазинской будут снимать троллейбусные линии, а затем перебрасывать их на улицу Аидгылара.
Ранее на этой улице были установлены опоры контактных сетей троллейбусов.
С 1 ноября на участке улицы Аидгылара от ул. Лакоба до ул. Ардзинба введено одностороннее движение. Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы и маршрутные такси) по улице Аидгылара пойдет через несколько дней.
Новый маршрут общественного транспорта по этой улице будет запущен в связи с ремонтными работами на городских коммуникациях по улице Абазинской.
В рамках Инвестпрограммы на улицах Абазинская, Джонуа и Гулиа в Сухуме проводятся работы по замене коммуникационных сетей, водопровода и канализации.
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- ХАЗРЕТ СОВМЕН ВЫДЕЛИЛ АБХАЗИИ 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С COVID-19
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ «МАНДАРИНОВЫЙ СЕЗОН»
- КРАЖА И НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ
- УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ВЗЯТКИ СОТРУДНИКАМИ ДПС НАПРАВЛЕНО ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В СУД ГУДАУТСКОГО РАЙОНА
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 47 ЧЕЛОВЕК