ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 ВТОРОЙ ДЕНЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 47 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 215 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек, у 116 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 6 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья 3 пациентов тяжёлое, один человек в крайне тяжёлом состоянии.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 66 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 63 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончалась пациентка, 1961 года рождения, с коронавирусной инфекцией тяжелой формы, и внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое лечение, 2 ноября женщина умерла от прогрессирующей острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4349 человек. 43 летальных случая. Выздоровели 2413.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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