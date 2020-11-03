ЧИСЛО ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 ВТОРОЙ ДЕНЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 47 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 ноября 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 215 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 47 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 135 человек, у 116 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 29 пациентов – средней степени тяжести. Выписано 6 пациентов.