СПЕЦИАЛИСТЫ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» В КОРОТКИЕ СРОКИ ЛИКВИДИРОВАЛИ АВАРИЮ НА ВЫСОКОВОЛЬНОЙ ЛИНИИ

Сухум. 12 ноября 2020. Абхазия-Информ. Примерно в 18:20, в результате перегрузки была повреждена высоковольтная линия Ачгуара напряжением 220 киловольт. Без света остались многие районы респулики. Руководство РУП «Черноморэнерго было вынуждено запросить временный переток из РФ. Об этом Абхазия-Информ сообщил руководитель пресс-службы РУП Алхас Гагулия.

«Несмотря на позднее время на место аварии выехала ремонтная бригада. Согласно правилам техники безопасности, энергетики не имеют права работать в ночное время, но мы понимали, что не можем оставить население без электроэнергии, поэтому специалисты РУП приступили к устранению повреждения на высоковольтной опоре», – сказал Алхас Гагулия.

В 21:30 авария была ликвидирована. И энергосистема республики перешла на стандартную схему энергоснабжения, с ИнгурГЭС.

Алхас Гагулия подчеркнул, что если в прошлом году в это время нагрузка на эту высоковольтную линию составляла около 200 МВт, то теперь она достигла 280 МВт.

Это по мнению специалистов «Черноморэнерго», не исключает аварии и в будущем.