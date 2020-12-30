ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТРУКТУРАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ЗАПРЕТИЛИ РАЗМЕЩАТЬ И ХРАНИТЬ НА ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА НИМИ ТЕРРИТОРИЯХ И ОБЪЕКТАХ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ

В соответствии со ст. 15 Конституционного закона Республики Абхазия от 13 августа 1996 года № 290-с «О Кабинете Министров (Правительстве) Республики Абхазия», ст. 6 Закона Республики Абхазия от 11 августа 2017 года № 4478-с-VI «Об электроэнергетике», Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 декабря 2020 года № 137 «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления добычи криптовалют»:

Сухум. 30 декабря 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абахзии Александр Анкваб подписал Распоряжение «О запрете размещения и хранения на территориях и объектах центральных и местных органов государственного управления, республиканских и муниципальных унитарных предприятий, государственных компаний и учреждений оборудования, предназначенного для добычи криптовалют».

1. Запретить центральным и местным органам государственного управления и иным государственным органам (далее – государственные органы), республиканским и муниципальным унитарным предприятиям, государственным компаниям и учреждениям (далее – государственные организации) размещение и хранение на закрепленных за ними территориях и объектах оборудования, предназначенного для добычи криптовалют, за исключением размещения под ответственное хранение Министерства внутренних дел Республики Абхазия.

2. Государственным органам и государственным организациям:

– расторгнуть договоры аренды помещений и площадей, применяемых для целей размещения и хранения оборудования для добычи криптовалют;

– обеспечить незамедлительное освобождение закрепленных за ними территорий и объектов от оборудования, предназначенного для добычи криптовалют;

– в течении 15 календарных дней с даты подписания настоящего Распоряжения предоставить в Министерство экономики Республики Абхазия информацию об исполнении настоящего пункта.

3. За нарушение требований настоящего Распоряжения руководители государственных органов и государственных организаций несут персональную ответственность.

4. Министерству внутренних дел Республики Абхазия при содействии Республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго», Министерства экономики Республики Абхазия и Службы государственной безопасности Республики Абхазия в случаях выявления нарушения требований Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 декабря 2020 года № 137 и настоящего Распоряжения изымать оборудование, предназначенное для добычи криптовалют, и (или) трансформаторы и помещать под ответственное хранение до истечения срока действия запрета на осуществление деятельности по добыче криптовалют, установленного Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 8 декабря 2020 года № 137.

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Министерство внутренних дел Республики Абхазия и Министерство экономики Республики Абхазия.





