15 И 16 ЯНВАРЯ ОБЪЯВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ
Сухум. 13 января 2021. Абхазия-Информ. Подписано Распоряжение Кабинета Министров о выходных нерабочих днях 15 и 16 января 2021 года.
В целях обеспечения условий для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Абхазия:
1. Объявить 15 и 16 января (пятница и суббота) 2021 года выходными нерабочими днями.
2. Республиканским государственным учреждениям «Редакция газеты «Апсны», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Апсныпресс» довести до сведения населения настоящее Распоряжение".
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.