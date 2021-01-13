 

В мире

БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»
января 11 2021

БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»

Главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт считает, что взрывной рост стоимости биткоина может быть ещё…
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
декабря 26 2020
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
декабря 26 2020
ЯПОНИЯ ЗАПРЕТИТ ВЪЕЗД В СТРАНУ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

15 И 16 ЯНВАРЯ ОБЪЯВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ

Новости Среда, 13 января 2021 18:52
Оцените материал
(0 голосов)
15 И 16 ЯНВАРЯ ОБЪЯВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ

Сухум. 13 января 2021. Абхазия-Информ. Подписано Распоряжение Кабинета Министров  о выходных нерабочих днях 15 и 16 января 2021 года.

В целях обеспечения условий для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Абхазия:

1. Объявить 15 и 16 января (пятница и суббота) 2021 года выходными нерабочими днями.

2. Республиканским государственным учреждениям «Редакция газеты «Апсны», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Апсныпресс» довести до сведения населения настоящее Распоряжение".

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 13 января 2021 18:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕСЕЧЕН КОНТРАБАНДНЫЙ ВЫВОЗ ЭВКАЛИПТА КОРЕЙСКАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДАЛА СУХУМУ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.