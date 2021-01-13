15 И 16 ЯНВАРЯ ОБЪЯВЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ

Сухум. 13 января 2021. Абхазия-Информ. Подписано Распоряжение Кабинета Министров о выходных нерабочих днях 15 и 16 января 2021 года.

В целях обеспечения условий для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Республики Абхазия: