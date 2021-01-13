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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ СОТВОРЕНИЯ МИРА И ОБНОВЛЕНИЯ

Новости Среда, 13 января 2021 19:23
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В АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ СОТВОРЕНИЯ МИРА И ОБНОВЛЕНИЯ

Сухум. 13 января 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии в ночь с 13 на 14 января празднуется Ажьырныхуа – День сотворения мира и обновления. Этот праздник входит в число государственных и является нерабочим днем.

Ажьырныхуа – один из главных праздников в цикле обрядов традиционной религии абхазов. Этот праздник отмечают все независимо от вероисповедания.

Праздник Ажьырныхуа связан с именем божества-покровителя кузнечного дела Шашвы. Поэтому родовая кузница у абхазов всегда считалась священным местом, где происходят обряды, произносятся молитвы и клятвы.

В кузне, по традиции, должен стоять исключительно дубовый пень, на нем три обязательных предмета, называемые «х-напык» (три руки): наковальня, щипцы, молот.

Считается, что в кузне и поблизости всегда должно быть убрано и чисто. В случае же, если в доме кузня отсутствует, праздничные обряды происходят в небольших святилищах, расположенных прямо в доме.

В ночь с 13 на 14 января многие абхазы уезжают в свои родовые села, фамилии стараются собираться и вместе праздновать этот священный для каждой семьи праздник обновления.

Накануне Ажьырныхуа закалывают козла (если позволяет семейный бюджет), режут петухов на каждого члена семьи, открывают запечатанный глиняный кувшин с вином, закопанный у священного места, а женщины готовят свечи на каждого члена семьи и пекут пироги с сыром.

При проведении обряда в кузне имеют право находиться только представители мужского пола. Участники становятся вокруг наковальни с зажжёнными свечами. Старейший в семье нанизывает кусочки вареной печени и сердца на небольшой деревянный вертел, и, поливая их домашним вином, обращается с молитвой к Богу, прося благословения, здоровья и счастья родственникам. Затем всем дают попробовать кусочек «благословленного» мяса и стакан вина взрослым.

Вино из кувшина не может быть использовано в каких-либо других целях и предназначается именно для этого ритуала. После обряда, один из мужчин выстрелом в воздух из ружья, оповещает мир о том, что обряд завершен, наступило новое время. Затем все уходят в дом, где продолжают празднование. Именно такие традиции скрепляют семьи.

Однако пандемия внесла свои коррективы и в эти традиции. Не все сегодня могут собраться из-за эпидемиологической ситуации.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 13 января 2021 19:29

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