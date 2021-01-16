АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ МЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА КРУПНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА В ТАМЫШЕ

Сухум. 16 января 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил сегодня место строящегося крупного туристического объекта в селе Тамыш. Главу государства сопровождали врио Премьер-министра Владимир Делба, заместитель Руководителя Администрации Президента Джансух Нанба. С президентом Абхазии на строительную площадку приехал и владелец одной из крупнейших российских туристических компаний «Библио-Глобус» Александр Туголуков. Именно его компания и инвестирует строительство объекта.

Первоначально на этой территории будет размещено 150 коттеджей, каждый из которых будет состоять из двух гостиничных номеров для проживания от одного до трех туристов. Объект будет содержать инфраструктуру, необходимую для организации круглогодичного отдыха туристов. Здесь будут организованы: спортивный комплекс, детская площадка, подогреваемые круглогодичные бассейны для взрослых и детей. Здесь же «Библио-Глобус» планирует реализовать новый проект компании, который связан с развлечением туристов в период отдыха-организации концертов. Территория туристического комплекса и благоустроенный пляж будут открыты для посещения. Безопасность туристов будет организована с использованием современного оборудования. Сдать объект планируется в рекордно короткие сроки – в течение 6-7 месяцев.

Следует отметить, что цех по сбору коттеджей для туристического объекта открыт также в Тамыше. Уже на стадии подготовительных работ были обеспечены работой около 50 человек, в основном жители Тамыша и близлежащих сел. Сейчас уже приступают к активным строительным работам и количество рабочих мест будет в разы увеличено. Заработная плата от 30 тысяч рублей.

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью журналистам отметил, что строительство такого крупного объекта имеет значение не только для села Тамыш, но и для всей Абхазии. Глава государства, в частности, сказал:

«Этот проект важен в целом для Абхазии. В восточной Абхазии нет объекта с таким количеством мест для размещения. Поэтому мы связываем с этим комплексом огромные надежды. Я счастлив, что большое количество моих односельчан, представителей других сел уже сейчас имеют работу, уже сейчас имеют возможность заработать деньги. Я абсолютно уверен в том, что это приведет к тому, что в села люди вернутся, закипит жизнь, в школах появятся больше детей, за это я благодарен господину Туголукову. Конечно же, мы будем создавать исключительно комфортные условия для того, чтобы инвестор себя хорошо чувствовал в Абхазии. Это будет распространяться на всех инвесторов. Все крупные инвестпроекты буду курировать лично сам. Выезжать на объекты, помогать инвесторам, потому что альтернативы инвестициям нет и не будет».

«Мы заинтересованы в том, чтобы в Абхазии появлялись объекты размещения, которые будут работать круглогодично. С идеей о возможном открытии объекта для круглогодичного отдыха я обратился к Президенту Абхазии Аслану Георгиевичу Бжания. Он меня поддержал. Мы наладили беспрецедентно эффективное взаимодействие между инвестором и государством. Мы видим огромную заинтересованность Президента, государства в части привлечения инвестиции и увеличения туристического потока. Нам очень комфортно взаимодействовать. Я надеюсь, что мы не ограничимся этим объектом и будем в дальнейшем развивать в свою деятельность в Абхазии»,ы – сказал владелец компании «Библио-Глобус» Александр Туголуков.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.