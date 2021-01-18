 

В мире

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ
января 15 2021

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ С 18 ЯНВАРЯ ВОЗОБНОВЯТСЯ ОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о возобновлении обучения во всех школах России в очном формате с понедельника, 18 января. Об этом…
БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»
января 11 2021
БИТКОИН НАЗВАЛИ «МАТЕРЬЮ ВСЕХ ПУЗЫРЕЙ»
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ
декабря 26 2020
БОЛЕЕ 80 МЛН ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В СУХУМЕ РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ COVID-БРИГАДА

Новости Понедельник, 18 января 2021 17:25
Оцените материал
(0 голосов)
В СУХУМЕ РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ COVID-БРИГАДА

Сухум. 18 января 2020. Абхазия-Информ. Начала свою работу мобильная Covid-бригада при Амбулаторном центре  больных Covid-19.

Пациенты с повышенной̆ температурой, признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирус или пневмонию могут обратиться в регистратуру Амбулаторного центра в часы работы с 9.00 до 18.00 в будние и выходные дни, а в остальное время (после 18 часов, праздничные дни) вызовы принимаются по Whatsapp.

В регистратуре Амбулаторного центра по чек-листу проводится оценка состояния пациента. После этого оператор может порекомендовать прийти на прием в Амбулаторный центр, либо организует выезд мобильной бригады. В ее состав входят медсестра и/или врач. Мобильные бригады при выезде на дом могут оказывать следующие услуги:

• первичный осмотр пациента, оценка состояния больного и степени тяжести;

• осуществление внутримышечных и подкожных инъекций;

• осуществление внутривенных струйных и капельных вливаний;

• замер артериального давления, температуры, сатурации, уровня сахара крови и др. медицинские услуги.

Услуги мобильной бригады оказываются бесплатно!

Адрес Амбулаторного центра: Турбаза, Красный мост (Акиртава 2).

Регистратура Амбулаторного центра: +79409156202, +79407602602.

Whatsapp: +79407156202.

Прочитано 6 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КМ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ АЛЕКСАНДРА АНКВАБА СТАРТОВАЛ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «АРАӠНЫ КАЛАМ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.