В СУХУМЕ РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ COVID-БРИГАДА
Сухум. 18 января 2020. Абхазия-Информ. Начала свою работу мобильная Covid-бригада при Амбулаторном центре больных Covid-19.
Пациенты с повышенной̆ температурой, признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирус или пневмонию могут обратиться в регистратуру Амбулаторного центра в часы работы с 9.00 до 18.00 в будние и выходные дни, а в остальное время (после 18 часов, праздничные дни) вызовы принимаются по Whatsapp.
В регистратуре Амбулаторного центра по чек-листу проводится оценка состояния пациента. После этого оператор может порекомендовать прийти на прием в Амбулаторный центр, либо организует выезд мобильной бригады. В ее состав входят медсестра и/или врач. Мобильные бригады при выезде на дом могут оказывать следующие услуги:
• первичный осмотр пациента, оценка состояния больного и степени тяжести;
• осуществление внутримышечных и подкожных инъекций;
• осуществление внутривенных струйных и капельных вливаний;
• замер артериального давления, температуры, сатурации, уровня сахара крови и др. медицинские услуги.
Услуги мобильной бригады оказываются бесплатно!
Адрес Амбулаторного центра: Турбаза, Красный мост (Акиртава 2).
Регистратура Амбулаторного центра: +79409156202, +79407602602.
Whatsapp: +79407156202.
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