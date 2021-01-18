В СУХУМЕ РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ COVID-БРИГАДА

Сухум. 18 января 2020. Абхазия-Информ. Начала свою работу мобильная Covid-бригада при Амбулаторном центре больных Covid-19.

Пациенты с повышенной̆ температурой, признаками ОРВИ, с подозрением на коронавирус или пневмонию могут обратиться в регистратуру Амбулаторного центра в часы работы с 9.00 до 18.00 в будние и выходные дни, а в остальное время (после 18 часов, праздничные дни) вызовы принимаются по Whatsapp.