СТАРТОВАЛ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «АРАӠНЫ КАЛАМ»
Сухум. 18 января 2020. Абхазия-Информ. Стартовал республиканский творческий конкурс на сочинение и прочтение литературных произведений «Араӡны калам – Серебряное перо». Задача конкурса - дать молодежи творческий импульс и побудить к работе с литературными произведениями.
Работы конкурсантов на абхазском и на русском языках публикуются на официальных страницах:
Facebook:https://www.facebook.com/serperoAbh/
Instagram: serperoabkh
Возраст участников: от 12 до 35 лет. Срок приема работ – до 1 апреля 2021 года.
Авторские сочинения (стихи, проза и публицистика) принимаются в виде напечатанного текста.
Прочтение (декламация) стихов и прозы принимаются в виде заготовленного видео.
Присылайте ваши работы на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Жюри: Даур Начкебия, Гунда Сакания, Симона Спафопуло, Кесоу Хагба, Ричард Чкадуа, Дырмит Габелиа.
По результатам конкурса будут объявлены лучшие молодые авторы стихов, прозы и публицистики, а также лучшие чтецы литературных произведений. Победителей ждут почетные дипломы и призы.
Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РА, Представительства «Россотрудничество» в РА, ГК РА по делам молодежи и спорту.
Инициатор и организатор конкурса: Отдел молодежи и спорта администрации Очамчырского района.
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