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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «АРАӠНЫ КАЛАМ»

Новости Понедельник, 18 января 2021 17:31
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СТАРТОВАЛ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «АРАӠНЫ КАЛАМ»

Сухум. 18 января 2020. Абхазия-Информ. Стартовал республиканский творческий конкурс на сочинение и прочтение литературных произведений «Араӡны калам – Серебряное перо». Задача конкурса - дать молодежи творческий импульс и побудить к работе с литературными произведениями.

Работы конкурсантов на абхазском и на русском языках публикуются на официальных страницах:

Facebook:https://www.facebook.com/serperoAbh/

 

 Instagram: serperoabkh

Возраст участников: от 12 до 35 лет. Срок приема работ – до 1 апреля 2021 года.

Авторские сочинения (стихи, проза и публицистика) принимаются в виде напечатанного текста.

Прочтение (декламация) стихов и прозы принимаются в виде заготовленного видео.

Присылайте ваши работы на электронную почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Жюри: Даур Начкебия, Гунда Сакания, Симона Спафопуло, Кесоу Хагба, Ричард Чкадуа, Дырмит Габелиа.

По результатам конкурса будут объявлены лучшие молодые авторы стихов, прозы и публицистики, а также лучшие чтецы литературных произведений. Победителей ждут почетные дипломы и призы.

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РА, Представительства «Россотрудничество» в РА, ГК РА по делам молодежи и спорту.

Инициатор и организатор конкурса: Отдел молодежи и спорта администрации Очамчырского района.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 18 января 2021 17:40

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