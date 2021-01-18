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Абхазия Информ

ГОСКОМПАНИЯ «АБХАЗТОП» ВСТРЕТИЛА НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

Новости Понедельник, 18 января 2021 19:51
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ГОСКОМПАНИЯ «АБХАЗТОП» ВСТРЕТИЛА НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ

Сухум. 18 января 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела выездное рабочее совещание в Госкомпании «Абхазтоп».

В нем приняли участие и. о. генерального директора Рамаз Джопуа, заместители Валерий Ардзинба и Астамур Герхелия, главный бухгалтер Астамур, Ахуба, начальник сухумской нефтебазы Александр Агрба.

Вначале встречи Кристина Озган напомнила присутствующим, что на момент вступления в должность нового руководителя, финансовая ситуация на предприятии была сложной, за ней числилась значительная задолженность. Стояла первоочередная задача – вывести Госкомпанию из кризиса.

Рамаз Джопуа констатировал, что задолженность перед ООО «РН-Абхазия», сформировавшаяся в связи с несанкционированной выборкой нефтепродуктов, хранящихся на нефтебазе Госкомпании, в размере 108 млн руб. полностью закрыта. Нет долгов у Госкомпании и по налоговым отчислениям перед бюджетом страны.

Необходимо отметить, что с решением этих задач в компании справились на фоне общего экономического спада. В 2019 году поставка топлива составляла 765 вагонов, а в 2020 – 651, что на 114 вагонов меньше. Также в сравнении с показателями 2019 года на 7,7 млн кг сократилась реализация топлива.

Еще одно направление в работе Госкомпании, где наблюдается положительная динамика, – это реализация сжиженного газа. Объемы увеличились в два раза и составили 19 тонн. Вице-премьер связывает этот рост показателей с ужесточением учета и контроля в Госкомпании.

«Долг, формировавшийся несколько лет, волновал всех и многие задавались вопросом, а что дальше? Я считала, что в такой сложный, переходный момент, на фоне общего спада в экономике, быстро стабилизировать ситуацию будет сложно. То, что вам удалось это сделать за неполные полгода, заслуживает уважения», - подчеркнула Кристина Озган.

В ходе совещания вице-премьера проинформировали о том, что в компании остается много проблем. Фактически все оборудование нефтебазы устарело, часто выходит из строя. Требуют решения вопросы пожарной безопасности. В этой связи, Озган поручила руководству «Абхазтопа» подготовить предложения по развитию и модернизации Госкомпании и представить их в ближайшее время в Министерство экономики.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 18 января 2021 19:54

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