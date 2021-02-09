ГЕНПРОКУРАТУРА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОТНОШЕНИИ МЕДИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

01 февраля 2021 года Генеральным прокурором РА в порядке надзора принято решение об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении главного врача Государственного учреждения Министерства здравоохранения РА «Республиканская больница» Гургулия Апполона Алмасхановича.

09 февраля 2021 года следственным управлением Генеральной прокуратуры РА по результатам дополнительной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении главного врача ГУ МЗ РА «Республиканская больница» Гургулия А.А., его заместителя Воуба Георгия Владимировича, совершившего подстрекательство к данному преступлению, и бывшего штатного сотрудника больницы Цкуа Аслана Беслановича, совершившего пособничество, а также по факту хищения имущества ГУ МЗ РА «Республиканская больница» путем растраты с использованием служебного положения со стороны главного врача Гургулия А.А.

По версии органа предварительного расследования:

В мае 2019 года Воуба Георгий Владимирович, занимая должность заместителя главврача по лечебной части ГУ МЗ РА «Республиканская больница», путем уговора подстрекал к превышению должностных полномочий главного врача больницы Гургулия Аполлона Алмасхановича, наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, с целью незаконного обогащения путем организации оказания платных медицинских услуг - лабораторных исследований в ГУ МЗ РА «Республиканская больница» с использованием штатных сотрудников и оборудования Блока №2 лаборатории больницы.

Для достижения преступного замысла Гургулия А.А. и Воуба Г.В. привлекли штатного сотрудника больницы Цкуа Аслана Беслановича, принятого на работу 16 августа 2016г. и.о.главврача Воуба Г.В. на должность бухгалтера, который, действуя умышленно, с целью оказания содействия в совершении преступления и придания законного характера их действиям, 03 мая 2019 года зарегистрировался в Министерстве юстиции РА в качестве индивидуального предпринимателя и получил в Министерстве здравоохранения РА лицензию на осуществление медицинской деятельности. Далее, главврач Гургулия А.А., превысив должностные полномочия, 01 июля 2019 года заключил договор оказания услуг №30 с ИП Цкуа А.Б., в соответствии с которым ГУ МЗ РА «Республиканская больница» на безвозмездной основе обязалась осуществлять лабораторное исследование анализа биоматериала, которое доверено производить врачам-лаборантам ГУ МЗ РА «Республиканская больница» - Аргун Н.С., Барциц Э.М., Полугодкиной С.И., Ахуба М.Ю., Ажиба А.Н., Амаба С.Т. и Трапш Х.З.

Так, в период времени с 01 июля 2019г. по 21 января 2020 года врачами-лаборантами больницы по представленному ИП Цкуа А.Б. биоматериалу произведено с использованием оборудования больницы лабораторных исследований на 788 пациентов, что повлекло причинение ущерба престижу ГУ МЗ РА «Республиканская больница», целью деятельности которой является оказание качественной бесплатной медицинской помощи, принижены и дискредитированы репутация и авторитет сотрудников больницы, что в целом нарушает ее деятельность, в результате чего причинены тяжкие последствия, выразившиеся в амортизации оборудования, установленного в Блоке №2 лаборатории больницы, на сумму 1 390 714 руб. и выплачена заработная плата врачам-лаборантам на общую сумму 222 332 руб.

Он же, главврач ГУ МЗ РА «Республиканская больница» Гургулия А.А. для беспрепятственного осуществления организованной им деятельности по оказанию платных лабораторных исследований биоматериалов под ИП Цкуа А.Б., злоупотребив должностными полномочиями, из корыстных побуждений, с целью получения незаконной материальной выгоды, путем присвоения и растраты совершил хищение имущества ГУ МЗ РА «Республиканская больница» - реагентов, реактивов и расходных материалов на общую сумму 1 262 456 рублей, которые были израсходованы врачами-лаборантами Блока №2 лаборатории больницы для платных медицинских услуг, чем причинил ущерб ГУ МЗ РА «Республиканская больница» в особо крупном размере