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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВРУЧИЛ ОРДЕН «АХЬДЗ-АПША» II СТЕПЕНИ УЧЕНОМУ-ПИСАТЕЛЮ ОЛЕГУ ЭТЛУХОВУ

Новости Пятница, 12 февраля 2021 15:30
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВРУЧИЛ ОРДЕН «АХЬДЗ-АПША» II СТЕПЕНИ УЧЕНОМУ-ПИСАТЕЛЮ ОЛЕГУ ЭТЛУХОВУ

Сухум. 12 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания вручил орден «Ахьдз-Апша» II степени известному карачаево-черкесскому ученому-писателю Олегу Этлухову за большой вклад в укрепление братских отношений между народами Абхазии и Карачаево-Черкесии, в развитие и популяризацию национальной литературы.

«Я получал награды из рук великих абхазов – Владислава Григорьевича Ардзинба и Сергея Васильевича Багапш, для меня чеcть получить из ваших рук столь высокую награду, уважаемый Аслан Георгиевич, спасибо Вам за высокую оценку моего скромного труда»,- сказал Этлухов.

Глава государства пожелал ученому здоровья и творческих успехов. «Мы один народ, одна нация. Нам важно еще более тесное взаимодействие»,- сказал он.

В церемонии вручения высшей государственной награды приняли участие Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, советник президента Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа Беслан Кобахия.

Этлухов Олег Адыль-Гиреевич (род. 23.10.1950) видный общественный деятель, академик, доктор наук, профессор. Автор ряда книг и статей.

У него абхазские корни. Его дед по отцу – выходец из урочища Псху, дед по матери – уроженец села Джгиарда. Он долгое время возглавлял Национальный Совет абазинского народа и руководил штабом по оказанию гуманитарной и политической помощи абхазскому народу во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г..

Книга Олега Этлухова «Притяжение», рассказывает о событиях в России и Абхазии в начале прошлого столетия. Его масштабный исторический роман «Звезды над Каиром» посвящены памяти В.Г. Ардзинба и С.В. Багапш.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 12 февраля 2021 15:38

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