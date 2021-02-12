МЧС АБХАЗИИ ГОТОВО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ЛИКВИДАЦИИ ЧП ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Сухум. 12 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. В связи со взрывом бытового газа и связанными с ним разрушениями в торговом центре Владикавказа министр по ЧС РА генерал-лейтенант Лев Квициния связался по телефону с начальником ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия – Алания, генерал-майором Александром Хоружим. Глава спасательного ведомства Абхазии выразил своё сочувствие и поддержку коллегам из Северной Осетии в связи с произошедшей ситуацией.