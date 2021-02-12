МЧС АБХАЗИИ ГОТОВО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ЛИКВИДАЦИИ ЧП ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
Сухум. 12 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. В связи со взрывом бытового газа и связанными с ним разрушениями в торговом центре Владикавказа министр по ЧС РА генерал-лейтенант Лев Квициния связался по телефону с начальником ГУ МЧС РФ по Республике Северная Осетия – Алания, генерал-майором Александром Хоружим. Глава спасательного ведомства Абхазии выразил своё сочувствие и поддержку коллегам из Северной Осетии в связи с произошедшей ситуацией.
По словам Льва Квициния абхазские спасатели при необходимости готовы оказать всяческую помощь и содействие при ликвидации последствий данного чрезвычайного происшествия.
В столице Северной Осетии в пятницу утром произошел мощный взрыв в одном из сетевых супермаркетов на улице Алихана Гагкаева 1А. Трехэтажное здание полностью уничтожено, причины выясняются. Как сообщили в МВД региона, рухнули плиты здания. Есть жертвы.
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