СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Сухум. 12 февраля2021г.Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 431 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 37 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 81 человек, у 67 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской больнице скончались 2 пациентки.
- Женщина 75 лет, умерла 11 февраля.
- Женщина 74 лет, умерла утром 12 февраля.
Основной диагноз пациенток - новая коронавирусная инфекция, также у них была выявлена двусторонняя полисегментарная пневмония.
В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Ткуарчалской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 22, в российском военном госпитале в Сухуме - 23 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12025 человек. 191 летальный случай. Выздоровели 11628 человек.
призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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