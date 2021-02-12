СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сухум. 12 февраля2021г.Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 431 человека, диагноз Covid-19 подтвержден у 37 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 81 человек, у 67 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 27 пациентов – средней степени тяжести.

В Гудаутской больнице скончались 2 пациентки.