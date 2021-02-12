МВД РА: У ЖИТЕЛЬНИЦЫ Г. СУХУМ ИЗЪЯТА КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

При личном досмотре гражданки Якуниной Милены Михайловны 1990 г.р. изъята имеющаяся при себе ручная кладь – полиэтиленовый пакет с посылкой стандартного формата одной из курьерских служб доставки. Среди пересылаемых вещей для малолетнего ребенка задержанной, а именно, при вскрытии подошвы детской спортивной обуви обнаружено завернутое в целлофан белое порошкообразное вещество, в общей сложности изъято три свертка с аналогичным содержимым.

Исследования в экспертно-криминалистическом центе МВД показали, что изъятое у гражданки Якуниной вещество является сильнодействующим наркотическим средством «метадон» общей массой порядка 35 грамм. Личный досмотр проводился в присутствии лиц, приглашенных в качестве понятых.

Оперативные мероприятия разработали и провели сотрудники УКОН МВД совместно с СГБ РА. Реализуя имеющиеся в оперативной разработке данные, сотрудники правоохранительных органов установили адрес курьерской доставки. Так в г. Сухум по ул. Акиртава ранее был остановлен и досмотрен автомобиль одной из курьерских служб, транспортирующий посылки. Далее было осуществлено оперативно-розыскное мероприятие «контролируемая поставка», в ходе которого при получении адресного пакета и была задержана Милена Якунина.

В отношении последней возбуждено уголовное дело. Якунина подозревается в покушении на незаконное приобретение и хранение наркотического вещества в особо крупном размере.

Ходатайство следствия об избрании в отношении Милены Якуниной меры пресечения в виде содержания под стражей отклонено постановлением суда г. Сухум под председательством судьи Габеевой. Суд, не приняв во внимание представленные доказательства, не нашел обоснованным аргумент следователя о том, что, находясь на свободе, подозреваемая может скрыться от органов предварительного расследования и суда, либо препятствовать производству по уголовному делу. Гражданка Якунина освобождена из-под стражи в зале суда.

Расследование уголовного дела проводит следственный орган службы государственной безопасности Абхазии. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются.