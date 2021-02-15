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Абхазия Информ

НАРОДНЫЙ АРТИСТ АБХАЗИИ И КЧР ВАЛЕРИЙ ТАНИЯ СТАЛ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАСЛУЖЕННОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 15 февраля 2021 17:12
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НАРОДНЫЙ АРТИСТ АБХАЗИИ И КЧР ВАЛЕРИЙ ТАНИЯ СТАЛ РУКОВОДИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАСЛУЖЕННОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА АБХАЗИИ

Сухум. 15 февраля 2021 г. Абхазия-Информ. Назначен художественный руководитель Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии народный артист Республики Абхазия, народный артист Карачаево-Черкесской Республики Валерий Тания.Об этом сооюбщает сайт министерства культуры.

Представляя нового руководителя, министр культуры Республики Абхазия Гудиса Агрба отметил: «Валерий Константинович, Вы профессионал своего дела, талантливый танцор, известный балетмейстер не только в Абхазии, но и за ее пределами. Уверен, что под Вашим руководством ансамбль ожидают творческие вершины. Желаю Вам и всему коллективу успехов и новых свершений. Со стороны Министерства культуры будет оказана всяческая поддержка».

Начало творческого пути Валерия Константиновича Тания состоялось в 1974 году в Государственном ансамбле песни и танца Абхазии «Шаратын» в качестве артиста балета, и было продолжено в коллективе Закавказского краснознаменного ансамбля песни и танца в должности ведущего солиста и репетитора.

Обогатив свой профессиональный уровень и вернувшись в 1977 году в коллектив ансамбля «Шаратын», Валерий Тания становится ведущим солистом и постановщиком танцев, где активно проработал до 1990 года.

В том же году В. Тания был приглашен в Карачаево-Черкесскую Республику для создания Государственного ансамбля танца «Эльбрус». Глубоко изучив культуру танца народов разных республик Кавказа, Валерий Тания подготовил концертную программу коллектива в двух отделениях, включающую в себя карачаевский народный танец «Абезек», абхазский народный танец «Шаратын», осетинский народный танец «Симд», абазинский народный танец «Кошара», адыгейский народный танец «Зафак», черкесский народный танец «Къафа», ногайский народный танец «Тогерек» и другие.

Благодаря большому творческому опыту Валерия Тания и его значительной работоспособности в качестве художественного руководителя коллектива, ансамбль «Эльбрус» в 1991 году стал обладателем большого золотого Приза на Международном фестивале фольклора во Франции. В том же году «Эльбрус» становится лауреатом Карачаево-Балкарского фестиваля «Эрирей» в г. Нальчике. В 1993 году Государственный ансамбль танца «Эльбрус» под руководством В. К. Тания участвовал в декаде культуры Карачаево-Черкесии в Турции.

В 1997 году ансамбль «Эльбрус» получил звание Лауреата на 17 Международном фестивале в Испании, а также участвовал в заключительном концерте фестиваля «Русская зима» в городе Москва.

В период руководства коллективом Валерий Константинович проявил высокий профессиональный уровень как прекрасный балетмейстер-постановщик и как известный и талантливый артист, а ансамбль «Эльбрус» побывал на гастролях во многих странах мира.

В 1997 году В. К. Тания был приглашен для создания танцевальных коллективов в Турцию, и организовав два ансамбля танца «Нарт» и «Ридада», проработал с этими коллективами до 2004 года.

Вернувшись в Карачаево-Черкесию в 2004 году, В. К. Тания организует новый по стилю хореографический коллектив «Театр-танца», который и в настоящее время отличается своеобразностью, красочностью и оригинальность постановок. Творчество этого коллектива внесло принципиально новый оттенок в многогранную культуру танца народов Северного Кавказа, объединив традиционные горские танцы, костюмы, музыку и современную хореографию.

В.К. Тания неутомимо ведет постоянную и целенаправленную работу по выявлению и поддержке юных талантов. Он обладает способностью объединять вокруг себя людей, зажигать в их сердцах любовь к искусству танца и культуре в целом.

Постоянно работая над своим профессиональным уровнем, Валерий Тания окончил Абхазский Государственный университет им. А.М. Горького.

За заслуги на профессиональном поприще и огромный вклад в развитие национальной культуры Валерию Константиновичу Тания были присвоены звания: Заслуженного артиста Абхазской АССР, Народного артиста Абхазии, «Народный артист КЧР».

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