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Абхазия Информ

С ИНСПЕКЦИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ ПО ГУДАУТСКИМ ШКОЛАМ

Новости Вторник, 23 февраля 2021 21:40
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С ИНСПЕКЦИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ ПО ГУДАУТСКИМ ШКОЛАМ

Сухум. 23 февраля 2021. Абхазия-информ. Глава МИД Абхазии Даур Кове совершил инспекционную проверку готовности школ к возобновлению учебного процесса в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Мероприятие проходило в рамках поручения президента РА.

Совместно с главным санитарным врачом Людмилой Скорик, и заместителем главы администрации Гудаутского района Валерием Авидзба, министр ознакомился с готовностью общеобразовательных школ к процессу обучения в условиях пандемии, а также проинспектировал учебные заведения на предмет соблюдения санитарных норм.  

В программу инспекционной поездки вошло посещение школы №11, г. Сухум, школы села Аацы Гудаутского района, школ №1 и №2 села Куланырхуа Гудаутского района, и школ №3 и №4 г. Гудаута.

По итогам поездки Глава МИД Абхазии Даур Кове отметил, что руководство проинспектированных школ, по мере возможности, предприняло все необходимые действия для возобновления учебного процесса и постаралось соблюсти санитарные нормы для защиты учеников и учителей от коронавирусной инфекции. Однако, было отмечено, что ряд учебных заведений нуждаются в текущем ремонте.

Главный санитарный врач Людмила Скорик по итогам инспекции заключила: «Персонал проинспектированных школ и дети, знают основные требования профилактики коронавирусной инфекции. Школы обеспечены антисептиками для рук, жидким мылом для соблюдения гигиены. В учебных заведениях соблюдены все перечисленные требования санитарных норм для нераспространения Covid-19»

Об этом сообщает сайт МИД РА.

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