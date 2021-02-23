С ИНСПЕКЦИОННОЙ ПОЕЗДКОЙ ПО ГУДАУТСКИМ ШКОЛАМ

Сухум. 23 февраля 2021. Абхазия-информ. Глава МИД Абхазии Даур Кове совершил инспекционную проверку готовности школ к возобновлению учебного процесса в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Мероприятие проходило в рамках поручения президента РА.

Совместно с главным санитарным врачом Людмилой Скорик, и заместителем главы администрации Гудаутского района Валерием Авидзба, министр ознакомился с готовностью общеобразовательных школ к процессу обучения в условиях пандемии, а также проинспектировал учебные заведения на предмет соблюдения санитарных норм.

В программу инспекционной поездки вошло посещение школы №11, г. Сухум, школы села Аацы Гудаутского района, школ №1 и №2 села Куланырхуа Гудаутского района, и школ №3 и №4 г. Гудаута.

По итогам поездки Глава МИД Абхазии Даур Кове отметил, что руководство проинспектированных школ, по мере возможности, предприняло все необходимые действия для возобновления учебного процесса и постаралось соблюсти санитарные нормы для защиты учеников и учителей от коронавирусной инфекции. Однако, было отмечено, что ряд учебных заведений нуждаются в текущем ремонте.

Главный санитарный врач Людмила Скорик по итогам инспекции заключила: «Персонал проинспектированных школ и дети, знают основные требования профилактики коронавирусной инфекции. Школы обеспечены антисептиками для рук, жидким мылом для соблюдения гигиены. В учебных заведениях соблюдены все перечисленные требования санитарных норм для нераспространения Covid-19»

Об этом сообщает сайт МИД РА.