ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 16 марта 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА в городе Сухум в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Центрального рынка, в результате таможенного досмотра торгового павильона были обнаружены цветы в количестве 1602 единицы, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

Днем раньше на той же территории Центрального рынка, в результате таможенного досмотра торговых павильонов были обнаружены цветы в количестве 660, 350, 1660 и 400 единиц, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.



По вышеперечисленным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Центрального рынка, в результате таможенного досмотра торгового павильона была обнаружена не оклеенная акцизными марками Республики Абхазия табачная продукция в количестве 3980 штук.





Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.



Об этом сообщает сайт ГТК РА.