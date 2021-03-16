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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Вторник, 16 марта 2021 12:24
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 16 марта 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК РА в городе Сухум в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Центрального рынка, в результате таможенного досмотра торгового павильона были обнаружены цветы в количестве 1602 единицы, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

Днем раньше на той же территории Центрального рынка, в результате таможенного досмотра торговых павильонов были обнаружены цветы в количестве 660, 350, 1660 и 400 единиц, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

По вышеперечисленным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.

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В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на территории Центрального рынка, в результате таможенного досмотра торгового павильона была обнаружена не оклеенная акцизными марками Республики Абхазия табачная продукция в количестве 3980 штук.
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Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 16 марта 2021 12:26

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