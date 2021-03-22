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Абхазия Информ

НЕЗАКОННЫЕ ВВОЗ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Понедельник, 22 марта 2021 11:22
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НЕЗАКОННЫЕ ВВОЗ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 22 марта 2021. Абхазия-Информ. Разрабатываемую оперативную информацию реализовали сотрудники УКОН МВД, в результате чего задержан житель г. Пицунда Гадлия Руслан Сергеевич 1968 г.р.

При личном досмотре гражданин признался, что проглотил сверток с наркотическим веществом и не может самостоятельно освободить желудок. Мужчину доставили в медучреждение, и уже после соответствующих процедур у Руслана Гадлия был изъят заизолированный сверток с упакованным в полиэтилен кристаллообразным веществом, как впоследствии установлено экспертами – наркотическим веществом «метадон».

По факту незаконного хранение наркотического средства в крупном размере, т.е. по ч. 2 ст. 223 УК РА, в отношении гражданина Гадлия возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит СО УВД по г. Сухум. Последний судом г. Сухум санкционирован к содержанию под домашним арестом.

***

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении жителя с. Дранда Гулрыпшского района Торчуа Темуром Шалвовичем, 1970 г.р. Темуру Торчуа вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение, а так же ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства в особо крупном размере.

При осмотре автотранспортного средства, в котором гражданин Торчуа следовал в качестве пассажира, обнаружена пластиковая бутылка, принадлежащая последнему, в отсеке под крышкой которой хранились заизолированные свертки. В каждом из обнаруженных свертков содержалось расфасованное в полиэтиленовые пакеты и обмотанное клейкой лентой вещество светлого цвета. Специалистами экспертно-криминалистического центра МВД установлена принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству «метадон».

Оперативные мероприятия провели сотрудники УКОН МВД РА, которые задержали гражданина Торчуа ночью 11 марта после пересечения таможенной зоны на КПП «Псоу». Расследование уголовного дела в отношении гражданина Торчуа, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 223 и п. "б" ч. 3 ст. 224' УК РА, проводит транспортная прокуратура РА.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 22 марта 2021 11:34

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