НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Сухум. 22 марта 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в городе Очамчыра, сотрудники Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия, в результате проверки торгового объекта обнаружили семена ягод, овощей, сельскохозяйственные химикаты в количестве 2450 единица, на общую стоимость 103 365 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.
Там же, в Очамчыре, во время проверки торгового объекта были обнаружены автомобильные запчасти в количестве 81 единица, на общую стоимость 241 300 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.
По обеим случаям вынесены постановления о наложении административного взыскания.
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В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство. В результате проведения таможенного досмотра, в багажном отсеке автотранспортного средства был обнаружен незадекларированный эвкалипт в количестве 325 кг.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт ГТК РА.
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