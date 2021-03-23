ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13274 ЧЕЛОВЕКА

Сухум. 23 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 205 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 19 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, у 27 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.