ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 13274 ЧЕЛОВЕКА
Сухум. 23 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 205 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 19 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 34 человека, у 27 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткурчалской ЦРБ -2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13274 человека. Зарегистрировано 209 летальных случаев. Выздоровели 12708 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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