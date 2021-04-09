ДМИТРИЙ МАРШАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО МЭРОВ СУХУМА

«Шестой созыв депутатов Собрания тесно работал с каждым главой администрации столицы, которые в непростой обстановке принимали решения о структурировании городского бюджета и его приоритетах. За период с 2016 года по сей день нам довелось работать с тремя главами администрации Сухума.

Я хочу от своего имени и от имени моих коллег, депутатов Собрания, поблагодарить Адгура Харазия, Кана Кварчия и Беслана Эшба за сотрудничество, за понимание и поддержку. Благодаря их профессионализму, компетентности в вопросах городской среды, стремлению в сложное время, включая и период пандемии, сделать жизнь лучше, поэтапно решаются проблемы.

«Я также благодарен средствам массовой информации, журналистам и телеоператорам, которые освещали деятельность Собрания. Пусть ваши материалы всегда будут объективными и интересными».

Об этом сообщает пресс-служба Сухумского городского Собрания.