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Абхазия Информ

ДМИТРИЙ МАРШАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО МЭРОВ СУХУМА

Новости Пятница, 09 апреля 2021 17:36
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ДМИТРИЙ МАРШАНИЯ ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО МЭРОВ СУХУМА

Сухум. 9 апреля 2021. Абхазия-Информ. Председатель Сухумского городского Собрания VI созыва Дмитрий Маршания поблагодарил за сотрудничество Адгура Харазия, Кана Кварчия и Беслана Эшба.

«Шестой созыв депутатов Собрания тесно работал с каждым главой администрации столицы, которые в непростой обстановке принимали решения о структурировании городского бюджета и его приоритетах. За период с 2016 года по сей день нам довелось работать с тремя главами администрации Сухума.

Я хочу от своего имени и от имени моих коллег, депутатов Собрания, поблагодарить Адгура Харазия, Кана Кварчия и Беслана Эшба за сотрудничество, за понимание и поддержку. Благодаря их профессионализму, компетентности в вопросах городской среды, стремлению в сложное время, включая и период пандемии, сделать жизнь лучше, поэтапно решаются проблемы.   

«Я также благодарен средствам массовой информации, журналистам и телеоператорам, которые освещали деятельность Собрания. Пусть ваши материалы всегда будут объективными и интересными».

Об этом сообщает пресс-служба Сухумского городского Собрания.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 09 апреля 2021 18:34

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