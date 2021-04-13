 

В мире

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Могут ли закрыть турецкие курорты из-за британского штамма COVID-19? В Роспотребнадзоре заявили, что отдыхать в Турции сейчас опасно.…
«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
марта 31 2021
«ПРИДЕТСЯ ДЕЛАТЬ ВЫБОР»: КАК ЕВРОПУ ДУШИТ ТРЕТЬЯ ВОЛНА ПАНДЕМИИ
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
марта 15 2021
ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН В УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗЕЙ С БРАТСКИМИ РЕСПУБЛИКАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Новости Вторник, 13 апреля 2021 18:12
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН В УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗЕЙ С БРАТСКИМИ РЕСПУБЛИКАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Сухум. 13 апреля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания  принял отчёт советника по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмага Аджинджал.

Аджинджал по поручению главы государства посетил семьи безвременно ушедших по болезни добровольцев в Майкопе, Нальчике и Владикавказе и передал им соболезнования и финансовую поддержку от руководства Республики Абхазия.

Изучив представленные в отчёте материалы Аслан Бжания отметил, что в рамках одного визита если и не получилось охватить все республики, то в свой следующий визит на Северный Кавказ его советник обязательно должен будет посетить Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Южная Осетия и другие республики.

В  городе Нальчике  прошел вечер памяти  заслуженного деятеля науки КБР, доктора исторических наук Барасби Хачимовича Бгажнокова, на котором выступил Р. Аджинджал.

Он зачитал  соболезнования семье Бгажноковых от президента Абхазии и передал родному брату Б. Бгажнокова орден «Ахьдз-апша» II степени, которым был удостоен Барасби Хачимович.

Президент  подтвердил свою заинтересованность в укреплении связей с братскими республиками Северного Кавказа.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 13 апреля 2021 18:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ОТ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕСЛАН БИГВАВА НАЗНАЧЕН ИО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.