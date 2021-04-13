АСЛАН БЖАНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАН В УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗЕЙ С БРАТСКИМИ РЕСПУБЛИКАМИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Сухум. 13 апреля 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял отчёт советника по вопросам взаимодействия с ветеранами-добровольцами Северного Кавказа Рисмага Аджинджал.
Аджинджал по поручению главы государства посетил семьи безвременно ушедших по болезни добровольцев в Майкопе, Нальчике и Владикавказе и передал им соболезнования и финансовую поддержку от руководства Республики Абхазия.
Изучив представленные в отчёте материалы Аслан Бжания отметил, что в рамках одного визита если и не получилось охватить все республики, то в свой следующий визит на Северный Кавказ его советник обязательно должен будет посетить Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Южная Осетия и другие республики.
В городе Нальчике прошел вечер памяти заслуженного деятеля науки КБР, доктора исторических наук Барасби Хачимовича Бгажнокова, на котором выступил Р. Аджинджал.
Он зачитал соболезнования семье Бгажноковых от президента Абхазии и передал родному брату Б. Бгажнокова орден «Ахьдз-апша» II степени, которым был удостоен Барасби Хачимович.
Президент подтвердил свою заинтересованность в укреплении связей с братскими республиками Северного Кавказа.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.