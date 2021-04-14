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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Среда, 14 апреля 2021 15:34
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 14 апреля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в г. Сухум было выявлено автотранспортное средство, зарегистрированное на территории иностранного государства, ввезенное ранее на таможенную территорию Республики Абхазия и помещенное под таможенный режим временного ввоза, с нарушением установленных сроков временного ввоза.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум, в торговом павильоне были обнаружены промтовары в количестве 3000 ед., на общую стоимость 240 000 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административных взысканий.

Об этом сообщает сайт ГТК Абхазии.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 14 апреля 2021 15:38

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