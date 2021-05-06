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Абхазия Информ

НА ОТКРЫТОМ КУБКЕ РОССИИ ПО ДО ШОТОКАН КАЗЭ ХА

Новости Четверг, 06 мая 2021 20:08
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НА ОТКРЫТОМ КУБКЕ РОССИИ ПО ДО ШОТОКАН КАЗЭ ХА

Сухум. 6 мая 2021. Абхазия-Информ. Команда города Сухум по каратэ приняла участие в XXIV Открытом кубке России по каратэ До Шотокан Казэ Ха, проходившему в Туле с 23 по 26 апреля 2021 г.

В соревновании участвовало более пятисот спортсменов из 14 регионов России и команда г. Сухум под руководством Абухба А. И., инспектировавшего эти соревнования от Всемирного Союза каратэ До Шотокан Казэ Ха.

Тренеру команды Абухба А. был вручен сертификат, подтверждающий его шестой дан, в международной организации каратэ.

Наши спортсмены показали следующие результаты:

В возрастной категории 18+ в разделе Ката, Литвинов Владимир занял 3-е место и 2-е место по Кумите.

В возрастной категории 14-15 лет Дмитрий Толочко занял 3-е место в Ката и 3-е место в Кумите.

В возрастной категории 12-13 лет Казарян Самвел занял 2-е место в Ката и 2-е место в Кумите.

Чаквитадзе Гурам и Сабекия Руслан заняли четвертое место.

Агумаа Николь получила сертификат на судью третьей категории.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 06 мая 2021 20:16

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