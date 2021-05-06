НА ОТКРЫТОМ КУБКЕ РОССИИ ПО ДО ШОТОКАН КАЗЭ ХА

Сухум. 6 мая 2021. Абхазия-Информ. Команда города Сухум по каратэ приняла участие в XXIV Открытом кубке России по каратэ До Шотокан Казэ Ха, проходившему в Туле с 23 по 26 апреля 2021 г.

В соревновании участвовало более пятисот спортсменов из 14 регионов России и команда г. Сухум под руководством Абухба А. И., инспектировавшего эти соревнования от Всемирного Союза каратэ До Шотокан Казэ Ха.