СГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬ

Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме на улице Братьев Зантария загорелся автомобиль Opel Vectra.

По словам владелицы транспортного средства возгорание произошло при повороте ключа зажигания. Пламя мгновенно распространилось по салону. Сигнал о возгорании поступил в МЧС РА в 16 часов 11 минут.

К месту пожара были направлены пожарный и спасательный расчеты ПСО г. Сухум. Однако к приезду спасателей салон автомобиля выгорел полностью.

В результате пожара никто не пострадал.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.