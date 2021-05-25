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Абхазия Информ

СГОРЕЛ АВТОМОБИЛЬ

Новости Вторник, 25 мая 2021 21:22
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Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме на улице Братьев Зантария загорелся автомобиль Opel Vectra.

По словам владелицы транспортного средства возгорание произошло при повороте ключа зажигания. Пламя мгновенно распространилось по салону. Сигнал о возгорании поступил в МЧС РА в 16 часов 11 минут.

К месту пожара были направлены пожарный и спасательный расчеты ПСО г. Сухум. Однако к приезду спасателей салон автомобиля выгорел полностью.

В результате пожара никто не пострадал.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 25 мая 2021 21:23

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