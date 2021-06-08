ОДНОЙ ИЗ УЛИЦ СТОЛИЦЫ ПРИСВОИЛИ ИМЯ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ГАЙДАРА ЯЗЫЧБА

В Собрание поступило письмо главы Администрации города Беслана Эшба о переименовании улицы Речная в микрорайоне Маяк на улицу им. Гайдара Язычба.

В заседании участвовал соратник по оружию Гайдара Язычба Хасан Чазмава. Он рассказал о герое, его патриотизме, храбрости, ответственности за тех, кто сражался рядом, под его командованием.

«Вы смело можете принять решение об увековечение памяти Язычба, достойного сына Абхазии. Это необходимо, в первую очередь, для будущих поколений», – заявил Хасан Чазмава.

Депутат Айк Календжян, избранный в микрорайоне Маяк, также рассказал своим коллегам о боевом пути героя.

«Гайдар Шаабанович Язычба был кадровым офицером, ему было 63 года, когда он встретил врага с оружием в руках на Красном мосту. После вынужденного отхода ополченцев от Красного моста, выхода из столицы, Гайдар Шаабанович, уже со своим сформированным подразделением, переместился за Гумистинский оборонительный рубеж. Он руководил подразделением, который стал называться «Гайдар». Вначале, вокруг него объединились около 50 человек, среди которых только трое, в том числе и он, были вооружены автоматами, и десять бойцов - только охотничьими оружьями», – поделился воспоминаниями Календжян.

В конце августа 1992 года, по приказу бывшего командующего оборонительного рубежа Виктора Какалия, Гайдару Язычба была поставлена задача – провести диверсионную операцию – вылазку в тыл врага.

«Одна часть группы пошла в сторону учхоза, а вторая, во главе с Гайдаром Язычба, отправилась в направлении железнодорожного вокзала. Задача была уничтожить тяжелую боевую технику и живую силу врага. В результате была уничтожена бронетехника, враг понес большие потери в живой силе. При этом ряд бойцов Гайдара получили ранения разной степени тяжести и сам он был тяжело ранен в ногу. Он и его бойцы принимали участие по освобождению города Гагра. В ночь с 4 на 5 января 1992 года Гайдар Язычба принимал участите в операции по освобождению города Сухум. Подразделение шло под шквальным вражеским огнем, ряд бойцов получили серьезные ранения и один погиб. В мартовском наступлении его подразделение уже было полностью вооружено, форсировали Гумисту под массивным вражеским огнем. После вынужденного отступления они сначала занимали свою прежнюю позицию, а позже перешли в береговую охрану. Подразделение Гайдара Язычба также принимало участие в операции по освобождению Каман», – рассказал Айк Календжан.

В сентябре 1993 года Язычба получил боевую задачу со своим подразделением войти в столицу со стороны Учхоза. 22 сентября 1993 года в районе Учхоза Язычба Гайдар пал смертью храбрых на поле боя. В 1994 году ему было посмертно присвоено звание Героя Абхазии.

Об этом сообщает редактор газеты Акуа – Сухум Мадона Квициния.



