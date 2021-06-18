ПРИГОВОР СУДА Г. СУХУМ В ОТНОШЕНИИ АБУХБА Э.Г. ИЗМЕНЕН НА БОЛЕЕ СТРОГИЙ

Сухум. 18 июня 2021. Абхазия-Информ. Кассационной коллегией Верховного суда РА были рассмотрены жалобы потерпевших, осужденного Абухба Эдгара Гарриевича, а также кассационное представление прокуроров на приговор суда г. Сухум, согласно которому Абухба Э.Г. был признан виновным осужден за изнасилование, развратные действия, грабеж, а также причинение тяжких телесных повреждений гражданке РФ, 1999 года рождения, т.е. преступления, предусмотренного пунктом «б», части 2 статьи 126, пунктом «б» части 2 статьи 127, пунктом «г» части 2 статьи 158 и частью 1 статьи 105 УК РА.

Преступления в совершении которых Абухба Э.Г. был признан виновным и осужден по совокупности преступлений к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, без штрафа, - имели место 31 июля 2019 года, в городе Сухум на площади свободы им. С.В.Багапш, где осужденный приведя потерпевшую к сгоревшему комплексу правительственных зданий, расположенному на Площади Свободы в городе Сухум по улице Гулия, в одном из помещений третьего этажа умышленно, путем нанесения многочисленных ударов в область головы и различных частей тела руками кулаками, а также с помощью лежавших на полу камней, с особой жестокостью, совершил изнасилование последней, а также насильственные действия сексуального характера.

Он же, после завершения изнасилования нанеся потерпевшей удар камнем в височную область лица, относящийся к категории тяжких, похитил у нее 2 телефона, аксессуары к ним, денежные средства, а также ювелирные изделия на общую сумму 70 100 рублей, после чего с места преступления скрылся

Кассационным определением Верховного суда РА приговор суда г.Сухум был изменен – в отношении Абухба Э.Г. был изменен режим отбывания наказания с общего на строгий, также в качестве дополнительного наказания по грабежу был определен штраф в размере 10000 рублей, не учтенный судом первой инстанции при сложении наказаний.

Таким образом, приговор в отношении Абухба Э.Г. вступил в законную силу и окончательно, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10000 рублей, с обязанностью выплаты гражданского иска в пользу потерпевшей стороны на сумму 1 млн.148 тысяч 800 рублей.

Полная, мотивированная часть определения будет направлена сторонам в течении 10 рабочих дней.