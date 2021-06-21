ГАСТРОЛИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Это – первый совместный проект и мы искренне надеемся, что продолжим наше сотрудничество дальше. Проект реализуется в рамках обменных гастролей. Забегая вперёд скажу, что в этом году планируется отправить с гастролями в Уфу Государственный камерный оркестр Абхазии совместно с фортепианным дуэтом «Piano Duo». 22 июня в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба состоится детский мюзикл «Летучий корабль», а 23 июня в Органном зале Пицундского храма прозвучит литургия с участием нашего органиста Луки Гаделия, солистки абхазской государственной филармонии Кристины Эшба. Мы приглашаем всех желающих», – сказал Агрба.

Аскар Абдразаков выразил готовность провести мастер-класс для студентов вокального отделения Сухумского государственного музыкального училища, который пройдёт сегодня в малом зале Абхазской государственной филармонии.

Директор музучилища Нинель Бжания отметила, что для Абхазии большая честь принимать таких известных людей.

«Для нас большой праздник принимать таких известных людей. Надеюсь, в будущем у нас сложатся очень тесные и дружеские отношения, и вы будете чаще приезжать к нам со своей программой. У вас очень широкий репертуар, мы вас ждём в том числе и в будущем году. В этот раз вы привезли два очень интересных проекта. Я надеюсь, что в Пицунде у вас тоже будет аншлаг, потому что Пицунда – это наш храм музыки, это то место где собирается все самое прекрасное. Мы готовим ответный визит, и для нас большая честь приехать в Уфу, и надеемся, что пандемия не станет для нас помехой, и мы сможем выступить в вашем театре оперы и балета», - сказала Бжания.

Со своей стороны, Заслуженный артист России, Народный артист Республики Башкортостан, художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков поблагодарил президента Аслана Бжания и министра Гудису Агрба за прием и рассказал о планах мероприятий на 22–23 июня.

«У нас с вашим народом очень тесные культурные связи. Я думаю, что у нас войдёт в традицию обмениваться коллективами не только танцевальными, но и певческими, поэтому очень хочется с вами сплотиться и подружиться ещё больше. Сегодняшний наш приезд связан с детьми. Наш музыкальный спектакль посвящён именно им. Следующее выступление в Пицунде- в программе вечера прозвучат популярные романсы и арии, и я надеюсь мы сорвём бурю овации. Выражаю искреннюю благодарность Министерству культуры Абхазии за организацию гастролей и теплый прием», - подчеркнул Абдразаков.

22 июня на сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба покажут музыкальную сказку «Летучий корабль» в исполнении артистов Башкирского театра оперы и балета. Режиссёром постановки «Летучий корабль» выступил лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Филипп Разенков. Художник-постановщик спектакля – заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Удмуртии Владислав Анисенков. Дирижёром-постановщиком выступил лауреат международных и всероссийских конкурсов Александр Алексеев.

23 июня в Органном зале Пицундского храма состоится выступление артистов Башкирского театра оперы и балета.

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.