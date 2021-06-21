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Абхазия Информ

ГАСТРОЛИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Новости Понедельник, 21 июня 2021 15:30
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ГАСТРОЛИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Сухум. 21 июня 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве культуры Абхазии прошла пресс-конференция, посвященная гастролям Башкирского Государственного театра оперы и балета в Абхазии.

Открывая пресс-конференцию, министр Гудиса Агрба проинформировал о планируемых совместных проектах.

«Это – первый совместный проект и мы искренне надеемся, что продолжим наше сотрудничество  дальше. Проект реализуется в рамках обменных гастролей. Забегая вперёд скажу, что в этом году планируется отправить с гастролями в Уфу Государственный камерный оркестр Абхазии совместно с фортепианным дуэтом «Piano Duo». 22 июня в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба состоится детский мюзикл «Летучий корабль», а 23 июня в Органном зале Пицундского храма прозвучит литургия с участием нашего органиста Луки Гаделия, солистки абхазской государственной филармонии Кристины Эшба. Мы приглашаем всех желающих», – сказал Агрба.

Аскар Абдразаков выразил готовность провести мастер-класс для студентов вокального отделения Сухумского государственного музыкального училища, который пройдёт сегодня в малом зале Абхазской государственной филармонии.

Директор музучилища Нинель Бжания отметила, что для Абхазии большая честь принимать таких известных людей.

«Для нас большой праздник принимать таких известных людей. Надеюсь, в будущем у нас сложатся очень тесные и дружеские отношения, и вы будете чаще приезжать к нам со своей программой. У вас очень широкий репертуар, мы вас ждём в том числе и в будущем году. В этот раз вы привезли два очень интересных проекта. Я надеюсь, что в Пицунде у вас тоже будет аншлаг, потому что Пицунда – это наш храм музыки, это то место где собирается все самое прекрасное. Мы готовим ответный визит, и для нас большая честь приехать в Уфу, и надеемся, что пандемия не станет для нас помехой, и мы сможем выступить в вашем театре оперы и балета», - сказала Бжания.

Со своей стороны, Заслуженный артист России,  Народный артист Республики Башкортостан, художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета Аскар Абдразаков поблагодарил президента Аслана Бжания и министра Гудису Агрба за прием и рассказал о планах мероприятий на 22–23 июня.

«У нас с вашим народом очень тесные культурные связи. Я думаю, что у нас войдёт в традицию обмениваться коллективами не только танцевальными, но и певческими, поэтому очень хочется с вами сплотиться и подружиться ещё больше. Сегодняшний наш приезд связан с детьми. Наш музыкальный спектакль посвящён именно им. Следующее выступление в Пицунде- в программе вечера прозвучат популярные романсы и арии, и я надеюсь мы сорвём бурю овации. Выражаю искреннюю благодарность Министерству культуры Абхазии за организацию гастролей и теплый прием», - подчеркнул Абдразаков. 

22 июня на сцене Абхазского государственного драматического театра им. С. Я. Чанба покажут музыкальную сказку «Летучий корабль» в исполнении артистов Башкирского театра оперы и балета. Режиссёром постановки «Летучий корабль» выступил лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» Филипп Разенков. Художник-постановщик спектакля – заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Удмуртии Владислав Анисенков. Дирижёром-постановщиком выступил лауреат международных и всероссийских конкурсов Александр Алексеев.

23 июня в Органном зале Пицундского храма состоится выступление артистов Башкирского театра оперы и балета.

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 21 июня 2021 15:37

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