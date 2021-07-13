КОНТРАБАНДА САХАРА
Новости Вторник, 13 июля 2021 11:42
Сухум. 13 июля 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Абхазии в зоне таможенного контроля грузового транспорта было досмотрено автотранспортное средство.
В ходе досмотра был выявлен несоответствующий заявленному товар, а именно сахар в количестве 7 000 кг.
По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.
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