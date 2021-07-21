КРИСТИНА ОЗГАН: МЫ БУДЕМ ФОРМИРОВАТЬ ИНВЕСТПРОГРАММУ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ ДОПОЛНЯЛО ДРУГОЕ

Осуществляются и мероприятия, предусмотренные Инвестпрограммой на 2020-2022 годы. На начало 2021 года остаток средств Инвестпрограммы за 2020 года составил 298 млн рублей, на июль – 94 млн рублей. Часть мероприятий находятся на завершающей стадии, необходимо лишь обнулить остатки по двум программам и завершить их.

Сегодня на завершающей стадии находятся работы по переходящим объектам 2017-2019 годов. Остаток средств этой Инвестпрограммы составляет 107 млн рублей. Это 10 мероприятий, часть из которых являются переходящими.

Сухум. 21 июля 2021. Абхазия-Информ. На пресс-конференции в Министерстве экономики, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган рассказала о ситуации с и реализацией мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 гг. и на 2020-2022 гг.

По словам Кристины Озган, лимит финансирования на 2021 год составляет 1 млрд 350 млн рублей, из них на сегодняшний день освоено 226 млн рублей. На этот год запланировано 44 мероприятия, из них семь – переходящие объекты, в том числе два – из Инвестпрограммы 2017- 2019 годов.

В настоящее время 37 мероприятий прошли государственную экспертизу в РФ, заключены контракты.

«Сегодня я буду проводить совещание с подрядчиками. Мы начинаем работу над программой 2021 года. Очень рассчитываем на то, что мы не будем допускать переходящих остатков, поскольку по решению Межправкомиссии наличие остатков дает возможность российской стороне перераспределять их, поэтому наша задача не допускать остатков», – сказала вице-премьер.

Что касается Ткурчалской больницы, то она фактически завершена, осталось завезти оборудование для вспомогательных помещений – столовой и прачечной.

«В течение недели мы должны завершить поставку и монтаж оборудования и будем готовить больницу к открытию», – сообщила Кристина Озган.

Она напомнила, что объект был сложным и проблемным.

«Сказать, что эта работа на «5» – не могу. Мы ее выполнили на «3+», но этот объект достаточно функционален и будет предоставлять району медицинскую помощь», – резюмировала вице-премьер.

Говоря о проблемах, с которыми сталкивается министерство в ходе реализации Инвестпрограммы, то они, в первую очередь, связаны с изменением цен на строительные и горюче-смазочные материалы.

«Цены на поставку стройматериалов и на ГСМ очень серьезно изменились. К примеру, стоимость битума возросла более чем в два раза по отношению к той стоимости, которая сформирована в проектно-сметной документации. Мы провели детальный анализ, УКС подготовил расчеты по возможному изменению сметной стоимости объектов, которые должны быть реализованы в текущем году. Мы проводим консультации с уполномоченным органом с российской стороны, который отвечает за реализацию программы. Скорее всего, мы будем проходить повторно экспертизу параллельно с проведением работ с целью возмещения возможной разницы. Мы ее прогнозируем, поскольку подорожание, которое произошло за последние полгода, может существенно изменить стоимость объекта», – подчеркнула Кристина Озган.

Что касается планов по формированию Инвестпрограммы на 2023-2025 гг., то Минэкономики Абхазии недавно подписало с Минэкономразвития России Меморандум о сотрудничестве в области программно-целевого управления.

«Это говорит о том, что мы приступаем к разработке программы, которую будем презентовать до конца этого года. Мы не станем планировать долгосрочные мероприятия, мы будем привязывать их к Инвестпрограммам трехлетнего периода», – пояснила вице-премьер.

По ее словам, Министерство работает по нескольким направлениям: над формированием Инвестпрограммы на 2023-2025 гг., а также над урегулированием вопросов программы льготного кредитования с целью ее ее возобновления.

«У нас есть неразрешенные проблемы по ранее реализованной программе льготного кредитования в объеме 1,2 млрд рублей. Абхазской стороне были направлены рекомендации по урегулированию данного процесса, состоялся ряд совещаний в РФ. Мы провели большую работу с теми, кто реализовывал эти проекты. Урегулировали часть вопросов там, где это было возможно. Часть вопросов будут решаться в судебном порядке. Мы рассчитываем, что программа льготного кредитования будет возобновлена. Мы отрабатываем возможность реализации в Абхазии программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в том числе и в рамках, льготного кредитования. Это будет программа субсидирования по возможной компенсации процентных ставок и многого другого», – сообщила Кристина Озган.

По ее словам, программа будет включать в себя сельское хозяйство, туризм и перерабатывающая промышленность.

Вице-премьер подчеркнула важность формирования списка объектов на 2023-2025 гг. таким образом, чтобы одно направление дополняло другое и создавалась необходимая инфраструктура для реализации крупных проектов.

Вице-премьер пояснила, что если сегодня инвестор захочет построить крупный туристический объект, у него сразу возникает первая проблема – технические условия.

«К сожалению, ни по водоснабжению, ни по водоотведению, ни по энергообеспечению мы не можем дать полноценные технические условия ни одному инвестору. Поэтому мы будем формировать Инвестпрограмму таким образом, чтобы это были не разрозненные направления, а сведенные в понятную систему, чтобы одно направление дополняло другое», – сказала Озган.