СИТУАЦИЯ В СТОЛИЦЕ НА ГРАНИ ЛОКДАУНА

По данным СЭС, на 21 июля в столице болели 1816 человек, из них 1667 взрослые, 149 детей. За последнюю неделю новых случаев 555, из них 64 – дети. Инфекционная больница загружена полностью.

И.о. главврача Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния отметил, что в больнице не успевают даже обследовать температурящих больных. Сами врачи уже болеют во второй раз.

«От 60 до 80 анализов в день, больше не справляется лаборатория. И поэтому у нас больные с температурой записаны на 4-5 дней, мы даже обследовать их не сможем в таком количестве. Получается, не справляемся», – сказал Гуния. Беслан Эшба интересовался медикаментозным обеспечением больниц.

Ирма Воуба проинформировала, что больницы обеспечены лекарствами. Это подтвердил и главврач инфекционной больницы. «С медикаментозным обеспечением проблем нет. Большой поток амбулаторных больных в приемном отделении, на ПЦР-тестах. У нас в амбулаторном около восьми мест, где постоянно капельницы ставят пациентам, – сказал Астамур Гуния. – При полной загрузке количество расходов кислородных баллонов в сутки – не меньше 70. У нас семь реанимационных точек, семь ИВЛ и плюс еще восемь точек кислородных, которые круглосуточно работают без перерыва». Единственная проблема в инфекционной больнице – это выход из строя передвижного рентген-аппарата, который уже не работает трое суток. Он был аварийным еще тогда, когда работал на выезде в Гале.

По словам Гуния, уже занимаются ремонтом, через 3-4 дня он будет работать. Ковид-больным сегодня делают рентген в сухумской поликлинике №1.

По словам главврача поликлиники Лианы Ампар, у врачей очень большая нагрузка, один участковый врач в день обслуживает 200 больных. Последние три недели отмечается резкий рост заболеваемости детей.

С 1 июля в детской поликлинике принято 405 детей не только из Сухума, но и со всех районов. Из 149 взятых ПЦР-анализов, 123 положительных. Многие родители жалуются, что в детской поликлинике приходится стоять в жаре в очереди и негде присесть.

Эсма Гуния отметила, что скамейки не ставятся специально, чтобы посетители поликлиники не заражали друг друга. А в инфекционной больнице для удобства амбулаторных больных будут строить беседку.

Астамур Гуния отметил, что они смогут отрегулировать расстояние между скамейками. Территория больницы это позволяет.

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева привела цифры, которые свидетельствуют о резком росте заболеваемости. Она считает, что трудно будет без локдауна справиться со сложившейся ситуацией, которая, по ее словам, близка к катастрофической.

«Если за полугодие было количество 2623, то только за 17 июля уже 1046 больных. Мало того, 100 из них это дети. Ситуация близка к катастрофической. Смертность увеличилась. Если за полгода 24 смерти, то с 1 по 17 июля 9 смертей. Боюсь, что без локдауна мы не справимся с ситуацией», – сказала Алла Беляева.

Беслан Эшба отметил, что проводит совещание в таком формате, чтобы представители УВД, руководители транспортных предприятий, директора рынков услышали о ситуации с ковид из первых уст и сделали соответствующие выводы. «Ситуация тяжелейшая. Врачи работают на износ. Я не говорю о возможностях, есть они или нет, но находятся. Мало того, принято решение и госпиталь приедет скоро на помощь, буквально в первых числах следующего месяца», – сообщил Эшба.

Мэр отметил, что работа транспорта вызывает нарекания. В большинстве своем водители не соблюдают антиковидные меры.

«Водители в большинстве своем ведут себя пока безответственно. Поэтому руководству предприятий, вместе с транспортным департаментом, идет на помощь ГАИ и вместе организовываете рейды. Я в состоянии объяснить населению, если кто-то из транспортных служб не будет справляться с маршрутами, мы будем извиняться и говорить, почему это так. Потому что безответственные водители, безответственные руководители. Управление внутренних дел попрошу оказать содействие. В самом жестком порядке требовать, чтобы все были в масках. Обеспечивать масками мы будем. Но такой порядок надо выдержать, хотя бы месяц-полтора, чтобы наступил спад заболеваемости. Усилить работу. Все, кто не в маске, если отказываются, едут на штрафплощадку», – сказал Беслан Эшба

Глава Администрации считает крайне важным сбить рост заболеваемости, иначе медики могут не выдержать нагрузки.

«Может сложиться ситуация, когда некуда будет людей класть, некому будет этих людей обслуживать, некому будет давать рекомендации. В таком режиме, в каком работают медики, долго продолжаться не может. Рано или поздно это все встанет», – отметил Беслан Эшба.

Директор сухумского АТП Леонид Шулумба проинформировал, что за последнее время три человека отстранены от работы, 16 человек получили предупреждение из-за несоблюдения антиковидных мер. 18 водителей болеют ковидом, 12 – на самоизоляции. Он считает, что на ситуацию можно повлиять только рейдовыми мероприятиями, иначе нужно будет остановить работу транспорта.

«Населению, которое перевозим на транспорте, никак не можем объяснить, что надо надевать маски. В самом лучшем случае только 40 процентов пассажиров надевают маски», – сказал Леонид Шулумба.

Мэр отметил, что в случае необходимости можно останавливать работу транспорта. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации ответственны все.

«В таком режиме врачи долго работать не могут. Если у них есть врачебный долг, то и у нас есть общественный, социальный долг. Ваши водители обязаны исполнять то, что им предписано и приказано руководством. Если не делают, предупреждение и увольнение. Даже если остаемся без транспорта», – отметил Беслан Эшба.

Также мэр поручил усилить меры безопасности на Центральном и вещевом рынках, а также на крупных торговых объектах и объектах общественного питания.

Беслан Эшба считает необходимым до конца месяца отрегулировать ситуацию на рынках, усилить соблюдение антиковидных мер, иначе придется вводить график работы рынков.

«Объяснить продавцам, что если не получится с подчинением санитарных правилам, вынуждены будем уходить на график работы рынков. Это усложнит жизнь всем, особенно в летний курортный сезон. Доведите эту информацию до всех, что до конце месяца если мы не отрегулируем ситуацию, осталась рабочая неделя, вынуждены будем действовать по-другому. Иначе сбить рост заболеваемости невозможно. Количество сбивается только мерами известными, имеем опыт», – сказал Эшба.

Мэр отметил, что рейдовые мероприятия и другие антиковидные меры должны начаться уже сегодня, а в понедельник службы отчитаются о проделанной за этот период работе.

«Следующая наша встреча будет в понедельник, попробуем посмотреть друг другу в глаза, и сказать, что мы смогли, как смогли прийти на помощь медикам, что нам удалось сделать и так далее», – сказал Эшба.

Рейдовые мероприятия на транспорте, торговых объектах, объектах общественного питания будут проводиться и в выходные дни.

Об этом сообщает сайт столицы.