ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ЗА ИЮЛЬ – 366,9 МЛН.РУБ.
Сухум. 4 августа 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Абхазии и инспекции по городу Сухум и районам за семь месяцев 2021 года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 1607,1 млн. руб. при плане 1354,4 млн. руб. Выполнение составило 118,7%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 252,6 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 137,4%, что в суммарном выражении составила 437,2 млн.руб.
Поступления налоговых платежей по районам за семь месяцев 2021 года составили:
По г. Сухум – при плане 811,2 млн. руб. поступило 877,8 млн. руб. выполнение 108,2%
По Гагрскому району – при плане 240,7 млн. руб. поступило 338,9 млн. руб. выполнение 140,8%
По Гудаутскому району – при плане 80,4 млн. руб. поступило 129,2 млн. руб. выполнение 160,8%
По Сухумскому району – при плане 65,6 млн. руб. поступило 109,9 млн. руб. выполнение 167,6%
По Гулрыпшскому району – при плане 29,4 млн. руб. поступило 43,3 млн. руб. выполнение 147,2%
По Очамчырскому району – при плане 93,3 млн. руб. поступило 69,6 млн. руб. выполнение 74,6%
По Ткуарчалскому району – при плане 12 млн. руб. поступило 12,6 млн. руб. выполнение 104,4%
По Галскому району – при плане 21,8 млн. руб. поступило 25,7 млн. руб. выполнение 117,9%
Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за июль текущего года составили – 366,9 млн.руб. при плане 298,6 млн.руб. Выполнение плана за июль 2021 г. составило – 122,9 %.
Об этом сообщает сайт ведомства.
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