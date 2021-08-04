ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ ЗА ИЮЛЬ – 366,9 МЛН.РУБ.

Сухум. 4 августа 2021. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Абхазии и инспекции по городу Сухум и районам за семь месяцев 2021 года в бюджет республики поступило налоговых платежей на сумму 1607,1 млн. руб. при плане 1354,4 млн. руб. Выполнение составило 118,7%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 252,6 млн. руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составила 137,4%, что в суммарном выражении составила 437,2 млн.руб.