АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«Признание Российской Федерацией Абхазии – это исторический шаг, который позволил всем гражданам республики развиваться дальше, и мы пытаемся эти отношения наполнить еще большим содержанием, в этом плане нам есть, куда двигаться. Ваш приезд я расцениваю как вклад в эту большую работу», – сказал он.

Глава государства приветствуя гостей подчеркнул, что руководство республики придает важное значение взаимоотношениям с субъектами Российской Федерации.

Ваге Петросян поблагодарил президента за теплый прием и рассказал, что цель визита делегации – расширение сотрудничества в различных областях и определение новых путей взаимодействия. Петросян передал просьбу губернатора Архангельской области посетить Архангельск с ответным визитом.

Далее состоялась рабочая встреча. В ней приняли участие с абхазской стороны врио заместителя руководителя Администрации президента Валерий Папба, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба.

С российской стороны: посол России в Абхазии Алексей Двинянин, министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, глава муниципального образования «Город Архангельск» Дмитрий Морев и генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Александр Распеченюк.

На встрече стороны обсудили различные аспекты сотрудничества и подтвердили заинтересованность развивать и укреплять связи.

В завершение встречи ее участники обменялись памятными подарками.

Об этом сообщаетпресс-служба президента.