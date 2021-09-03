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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Новости Пятница, 03 сентября 2021 15:02
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АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с первым заместителем губернатора Архангельской области Ваге Петросяном.

Глава государства приветствуя гостей подчеркнул, что руководство республики придает важное значение взаимоотношениям с субъектами Российской Федерации.

«Признание Российской Федерацией Абхазии – это исторический шаг, который позволил всем гражданам республики развиваться дальше, и мы пытаемся эти отношения наполнить еще большим содержанием, в этом плане нам есть, куда двигаться. Ваш приезд я расцениваю как вклад в эту большую работу», – сказал он.

Ваге Петросян поблагодарил президента за теплый прием и рассказал, что цель визита делегации – расширение сотрудничества в различных областях и определение новых путей взаимодействия. Петросян передал просьбу губернатора Архангельской области посетить Архангельск с ответным визитом.

Далее состоялась рабочая встреча. В ней приняли участие с абхазской стороны врио заместителя руководителя Администрации президента Валерий Папба, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба.

С российской стороны: посол России в Абхазии Алексей Двинянин, министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова, глава муниципального образования «Город Архангельск» Дмитрий Морев и генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Александр Распеченюк.

На встрече стороны обсудили различные аспекты сотрудничества и подтвердили заинтересованность развивать и укреплять связи.

В завершение встречи ее участники обменялись памятными подарками.

Об этом сообщаетпресс-служба президента.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 03 сентября 2021 15:08

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