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Абхазия Информ

БЮДЖЕТ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ

Новости Пятница, 03 сентября 2021 18:48
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БЮДЖЕТ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ИСПОЛНЕН С ПРОФИЦИТОМ

Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия провёл рабочее совещание с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба.

Они обсудили параметры исполнения доходной и расходной частей бюджета по итогам 8 месяцев года, основные направления текущих республиканских расходов, объёмы финансирования потребностей, связанных с борьбой против коронавирусной инфекции.

Из ожидаемых собственных доходов за год (5 млрд 200 млн рублей) на 1 сентября поступило 3 млрд 800 млн. руб.

Несмотря на незначительное выпадение по некоторым плановым поступлениям объем собственных доходов за 8 месяцев 2021 года больше аналогичного периода прошлого года на 1 млрд 200 тыс. рублей или на 46 %, а в сравнении с 2019 годом на 25 %.

Владимир Делба отметил, что с учётом хорошей тенденции по исполнению доходной части бюджета есть смысл выйти с предложением об увеличении расходной части. Что позволит увеличить возможности покрытия потребностей системы здравоохранения, а также приступить к погашению задолженностей по судебным решениям.

Минфин подчеркнул, что реализация второго позволит части средств вновь вернуться в бюджет в виде налогов.

Он также рассказал о расходовании бюджетных средств, пояснив, что по-прежнему наиболее важным направлением остаётся системы здравоохранения, образования. За 8 месяцев 2021 года было направлено 281 мл рублей из республиканского бюджета ну нужды, связанные с COVID-19.

Помимо этого, из средств бюджета выделено 140 млн рублей в виде адресной помощи гражданам, которая включает в себя финансирование оплаты за обучение в вузах, за прохождение лечения за пределами республики и др.

Кроме того, по плану финансируются и другие направления жизнедеятельности государства.

К примеру, предстоит осуществлять финансирование ущерба, нанесённого стихийными бедствии. Согласно предварительной информации, по ущербу от урагана, произошедшего 4 июля, государству предстоит выплатить 116 млн рублей. Соответствующая комиссия продолжает свою работу.

Завершая встречу, Александр Анкваб подчеркнул, что стабильный и намеченный рост поступлений собственных доходов стал возможен благодаря системному подходу к администрированию таможенных и налоговых платежей и значительному снижению уровня контрабанды.

«Теперь предстоит продолжить эту работу в квалифицированном русле и мобилизовать средства для качественного распределения их на нужды государства и общества», – заключил он.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 03 сентября 2021 18:53

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