ЗАНЯТИЯ В АГУ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ НАЧНУТСЯ 6 СЕНТЯБРЯ
Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание ректората АГУ. Обсуждались результаты приемных экзаменов, а также организационные вопросы, связанные с началом учебного года.
Занятия в Абхазском государственном университете для студентов 1-х курсов начнутся 6 сентября, а для остальных курсов 15 сентября.
В ходе заседании отмечалось, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике, необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В частности, студенты и преподаватели должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования: ношение масок, обработка рук дезинфицирующими средствами и соблюдение социальной дистанции.
Несколько дней назад специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продезинфицировали помещения и прилегающую территорию Абхазского государственного университета.