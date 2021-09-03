ЗАНЯТИЯ В АГУ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ НАЧНУТСЯ 6 СЕНТЯБРЯ

В ходе заседании отмечалось, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в республике, необходимо усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В частности, студенты и преподаватели должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования: ношение масок, обработка рук дезинфицирующими средствами и соблюдение социальной дистанции.



Несколько дней назад специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, продезинфицировали помещения и прилегающую территорию Абхазского государственного университета.