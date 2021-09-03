БОЛЬНИЦЫ АБХАЗИИ УКОМПЛЕКТОВАЛИ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Для медучреждений Абхазии закупили ряд необходимого медицинского оборудования. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Эдуард Бутба.

«Минздравом был приобретён за 2 млн 800 тысяч рублей наркозный аппарат для отделения родовспоможения Республиканской больницы. На сумму 1 млн 330 тысяч рублей приобретены четыре фетальных монитора (прибор позволяет провести диагностическое обследование плода во время беременности или в течение родовой деятельности)», – сказал министр. Помощь в виде нового оборудования получила и Сухумская инфекционная больница. «В «красной зоне» сухумской инфекционной больницы теперь медики могут проводить ультразвуковые исследования. Минздравом был приобретён аппарат УЗИ экспертного класса за 1 млн рублей. Также инфекционная больница получит новый дефибриллятор за 140 тысяч рублей.

Отремонтирован и передвижной рентгеновский кабинет на базе автомобиля «КАМАЗ» в Сухумской инфекционной больнице.

«Он вышел из строя некоторое время назад. Российские специалисты заменили все испорченные детали. И аппарат уже работает, и можно проводить рентгеновские исследования», – сказал министр.

Для обработки изображения рентген-аппарата в Гудаутской ЦРБ, приобретена цифровая панель стоимостью в 1 млн 670 тысяч рублей. Её скоро привезут в Абхазию.

Для Республиканского наркологического диспансера купили аппарат бесперебойного питания, на это ушло 235 тысяч рублей. Он будет в скором времени доставлен в республику и установлен в диспансере.

Для кислородной станции ковидного госпиталя в Гудауте куплен атмосферный испаритель за 637 тысяч рублей.

За последние 20 дней, на борьбу с коронавирусной инфекцией потрачено 19 млн 726 тысяч рублей, сообщил министр здравоохранения.

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