ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 25486 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 287 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 69 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 13, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 70 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.