ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 25486 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 3 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 287 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 69 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 60 пациентов, в тяжелом состоянии 22 человека, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 25 пациентов, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 13, 6 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 70 пациентов, 8 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В военном госпитале скончался пациент 1969 года рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25486 человек. Зарегистрировано 385 летальных случаев. Выздоровели 21480 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.