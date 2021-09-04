ПЛАН ПО НАЛОГАМ В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕН НА 116,6%

Сухум. 4 сентября 2021. Абхазия-Информ. ИМНС РА по Гагрскому району подвела итоги деятельности за август 2021 года. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Абхазия по Гагрскому району за август составили: при плане 103 млн 443,7 тыс. руб., фактические поступления составили 120 млн 615 тыс. руб. Выполнение плана – 116,6%, перевыполнение на 17 млн 171,7 тыс. руб.

Фактические поступления в бюджет за август 2021 года превышают поступления в бюджет за аналогичный период 2019 года на 53 млн 362,9 тыс. руб.